Colite post-antibiotique à Clostridium difficile: la piste des acides biliaires

Saccharomyces Boulardii présente une certaine efficacité clinique dans la prévention des colites post-antibiotiques à Clostridium difficile (niveau de preuve faible, recommandation sous condition [1]), sans que le mécanisme ne soit clairement élucidé. Une étude présentée aux JFHOD pourrait permettre de mieux comprendre le mécanisme d’action par lequel agirait Saccharomyces Boulardii. Dans ce travail réalisé chez 48 volontaires sains, les auteurs ont en effet montré que la prise d’un antibiotique pendant 7 jours (en l’occurrence amoxicilline+ acide clavulanique) freine la transformation des acides biliaires primaires (acide cholique et chénodesoxycholique) en acides biliaires secondaires avec, pour conséquence, une augmentation significative des acides biliaires primaires fécaux et une diminution des acides biliaires secondaires. Or, l’on sait que la transformation de l’acide cholique en acide biliaire secondaire lui fait perdre ses propriétés germinantes sur les spores de C. difficile. Et l’ajout de Saccharomyces Boulardii à l’antibiothérapie permet justement de diminuer significativement l’augmentation des acides biliaires primaires (dont l’acide cholique). A suivre.

Références

(1)Szajewska H et coll.: Clinical Probiotics for the Prevention of Antibiotic-Associated Diarrhea in Children. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 2016 ; 62 : 495–506.

Duboc H e coll.: Saccharomyces boulardii freine l’augmentation de l’acide cholique durant une antibiothérapie chez le volontaire sain : un nouveau mécanisme potentiel dans la protection des diarrhées à Clostridium difficile.

Journées francophones d’hépatogastro-entérologie et d’oncologie digestive (JFHOD) (Paris): 23 au 26 mars 2017.