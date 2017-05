Colonisation staphylococcique, l’intégrité de l’épiderme au premier plan

Les staphylocoques sont les bactéries les plus importantes du microbiome cutané. Staphylococcus epidermidis (Se) est un commensal bénéfique de la peau saine. Entre autres propriétés, il prévient la colonisation par Staphylococcus aureus (Sa), un pathogène, par plusieurs mécanismes bien identifiés. Le but de cette étude est d’analyser cette fonction de protection de Se sur des modèles in vitro et in vivo, et ses modifications quand la couche cornée est anormale, ce qui correspond à un modèle de dermatite atopique, maladie qui comporte à la fois une altération de la couche cornée et une colonisation anormale par Sa.

In vitro, on montre que des kératinocytes humains prétraités par des Se ou un milieu de culture ayant contenu des Se sont protégés contre l’infection par des Sa (adhésion et invasion). D’autres staphylocoques n’ont pas cette propriété. In vivo, les auteurs ont utilisé un modèle d’infection épicutanée chez la souris. Ici aussi, lorsque les souris sont prétraitées par Se, la colonisation par Sa est diminuée. Mais cet effet protecteur est supprimé lorsque la couche cornée est détériorée par des strippings répétés.

Les auteurs proposent qu’en peau saine, le microbiote interagit avec la surface épithéliale pour créer une immunité protectrice. Mais lorsque la barrière est anormale, il existe un environnement inflammatoire qui supprime cette propriété protectrice des commensaux. Les mécanismes intimes de l’interaction entre les commensaux et la barrière immunologique épidermique restent à élucider.

Dr Daniel Wallach