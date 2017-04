Coloscopie de dépistage après recherche de sang dans les selles: mieux vaut bien choisir son endoscopiste

Le programme de dépistage organisé du cancer colorectal (DO-CCR) repose en France, comme dans de nombreux pays européens, sur la recherche de sang dans les selles tous les deux ans à partir de 50 ans. Depuis deux ans (mai 2015), le test au gaïac (hemoccult) a été remplacé par un test immunologique (OC-Sensor). Les personnes ayant un test positif sont invitées à réaliser une endoscopie digestive.

Tout programme d’amélioration de la qualité de la coloscopie intègre l’évaluation du rendement de l’endoscopiste. Et, en France, seul le programme national de dépistage organisé du cancer colorectal (DO-CCR) offre la population homogène permettant cette évaluation.

Le rendement des coloscopies pour OC-Sensor positif est significativement supérieur à celui des coloscopies pour Hemoccult positif. Il était donc nécessaire d’actualiser les « standards » dans le cadre du nouveau programme français de DO-CCR. D’où la mise en place de cette étude dont le but était d’évaluer le rendement des endoscopistes dans le programme de DO-CCR par OC-Sensor et de proposer de nouveaux standards.

Ce travail a consisté en l’évaluation de 4 indicateurs mesurant le rendement des coloscopies réalisées pour OC-Sensor positif (seuil 30 μg Hb/g) dans les 10 départements de la région Grand Est (Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine) entre mai 2015 et août 2016. Ces 4 indicateurs étaient les suivants: taux de détection des adénomes (TDA) et des polypes (TDP) et nombres moyens d’adénomes (NMA) et de polypes (NMP) par coloscopie. Seuls les endoscopistes ayant fait 30 coloscopies ou plus étaient évalués.

Sur un total de 12 914 coloscopies (réalisées par 304 endoscopistes), 9 845 ont été évaluées (effectuées par 132 endoscopistes) avec une moyenne de 75 coloscopies par endoscopiste. Le taux de coloscopies complètes était de 97 % variant de 72 à 100 % selon l’endoscopiste et de 90 à 98 % selon le département (p < 0,001).

Le taux de détection des adénomes, avec une médiane régionale à 56 %, variait selon l’endoscopiste de 7 à 94 % et, selon le département, de 51 à 63 % (p < 0,001).

Le taux de détection des adénomes mesuré dans cette étude a été comparé avec le taux de détection des adénomes des coloscopies réalisées entre 2011 et 2014 pour Hemoccult positif chez 39 endoscopistes. Il a augmenté en moyenne de 19 % avec le test OC-Sensor (de 3 à 34 % selon l’endoscopiste).

Le taux de détection des polypes, avec une médiane régionale à 64 %, variait selon l’endoscopiste de 7 à 95 % et, selon le département, de 56 à 72 % (p < 0,001).

Le nombre moyen d’adénomes, avec une médiane régionale à 1,1, variait selon l’endoscopiste de 0,1 à 2,9 et, selon le département, de 0,8 à 1,4.

Le nombre moyen de polypes, avec une médiane régionale à 1,5, variait selon l’endoscopiste de 0,1 à 4,0 et, selon le département, de 1,0 à 2,0. Les standards proposés pour chaque indicateur sont présentés dans le tableau 1. Ces standards étaient respectivement de 35 % pour le taux de détection des adénomes et de 0,6 pour le nombre moyen d’adénomes dans le programme Hemoccult. Aux Etats Unis, le standard pour le dépistage par coloscopie chez les personnes à risque moyen est de 25 % pour le taux de détection des adénomes (20 % chez la femme et 30 % chez l’homme).

Cette étude montre la persistance d’énormes variations du taux de détection des adénomes entre endoscopistes principalement, et à un moindre degré entre départements, à l’origine d’inégalités dans le programme national de DO-CCR. Elle confirme l’excellent rendement des coloscopies faites pour OC-Sensor positif avec présence d’au moins 1 adénome une fois sur deux, et d’un nombre moyen d’adénomes par coloscopie supérieur à 1.

Elle permet de proposer de nouveaux standards pour l’évaluation du rendement des endoscopistes. Il aurait été utile que les auteurs de ce travail expliquent pourquoi les « petits endoscopistes » (ayant fait moins de 30 gestes) ont été exclus.





Pr Marc Bardou