Comment améliorer la couverture vaccinale des adultes ?

Les bénéfices de la vaccination contre certaines maladies infectieuses sont désormais bien établis. Les barrières à la vaccination font toutefois que les taux actuels de couverture vaccinale ne sont pas parfaits. Une étude récemment publiée révèle que le NVAC (Comité National Consultatif sur les vaccins) a identifié plusieurs obstacles à la vaccination. Il s’agit notamment du manque de connaissances des patients, et parfois des professionnels de santé, sur son utilité et le fait que la vaccination ne soit pas une priorité dans les prises en charge, contrairement aux affections aiguës ou chroniques. D’autres obstacles sont le remboursement et le coût que constituent pour les patients certaines vaccinations et la multiplicité des intervenants autour d’un seul patient, compliquant la coordination des soins.

En revanche, un facteur favorise une bonne couverture vaccinale. Il s’agit de la recommandation de la vaccination par le praticien et sa réalisation au cours de la même consultation. Le NVAC estime ainsi que les praticiens devraient, non seulement s’informer et informer leurs patients sur les recommandations en cours sur les vaccins, mais aussi vérifier à chaque consultation le statut vaccinal des patients, les recommander, voire les administrer, au cours de la même consultation.

La même étude fait le point sur les recommandations actuelles et les modifications récentes apportées ou suggérées par les autorités compétentes aux Etats-Unis et au Canada. Il s’agit par exemple de la recommandation faite par le Comité national consultatif canadien d’élargir les recommandations vaccinales pour l’hépatite B à tous les patients entre 19 et 59 ans atteints de diabète et pour les patients les plus âgés (« à la discrétion » du praticien). Le même Comité consultatif canadien recommande la vaccination contre le papillomavirus pour les femmes de plus de 26 ans à risque, sans âge limite supérieur, alors que le Health Canada (équivalent du ministère de la santé) limite la vaccination aux femmes de moins de 45 ans. La Food and Drug Administration (FDA) américaine refusait toutefois récemment de préconiser la vaccination contre le papillomavirus des femmes de 27 à 45 ans.

Concernant la vaccination contre la grippe, les auteurs de l’étude recommandent que les adultes soient vaccinés idéalement chaque année au mois d’octobre, mais précisent que le vaccin peut être administré tout au long de l’épidémie. Quant à la vaccination contre le pneumocoque, elle a fait l’objet de modifications récentes, combinant le vaccin à 23 valences et le vaccin à 13 valences pour assurer une meilleure protection. Enfin, les auteurs évoquent le vaccin contre le zona, recommandé aux Etats-Unis pour les adultes de plus de 50 ans, tandis que les canadiens ne le préconisent qu’à partir de 60 ans. Notons qu’en France, cette vaccination n’est recommandée qu’à partir de 65 ans.

Dr Roseline Péluchon