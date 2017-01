Comment est l’œdème tissulaire à l’IRM dans les fractures sous-chondrale

Le diagnostic des fractures sous-chondrales du genou (FSCG) repose sur l’anamnèse, l’examen clinique et l’imagerie. Le plus souvent, ces fractures sont dites de fatigue ou de contrainte, car elles surviennent à l’occasion d’un surmenage osseux transitoire. Les clichés radiographiques standards sont souvent normaux ou tout au moins peu concluants, de sorte que le recours à d’autres techniques d’imagerie est envisageable, qu’il s’agisse de la scintigraphie osseuse ou de l’IRM. Dans les deux cas, les anomalies décelées ne sont pas spécifiques du diagnostic stricto sensu, mais la prise en compte de leur topographie au sein du genou et des données de l’anamnèse fournit tout de même les bases d’un diagnostic hautement probable. En IRM, c’est l’œdème tissulaire qui domine le tableau et sa localisation semble être un bon argument en faveur d’une FSCG, comme le suggèrent les résultats d’une étude rétrospective.

Ont été inclus 74 patients victimes d’une FSCG qui ont tous bénéficié d’une IRM à visée diagnostique. L’objectif était certes de caractériser l’œdème des tissus mous révélateur du diagnostic, mais aussi de préciser d’éventuelles particularités liées au sexe et d’identifier les facteurs associés à l’évolution. L’analyse rétrospective des images a porté sur l’œdème lui-même et sur les lésions associées concernant notamment les ménisques et le compartiment synovial. L’âge, le sexe et l’indice de masse corporelle (IMC) ont été pris en compte et l’IRM a été répétée pour juger de l’évolution en fonction des critères de positivité.

Même prévalence chez les hommes et les femmes

Au total, un œdème tissulaire a été détecté chez 66 des 74 participants (89 %), avec une prévalence non liée au sexe (1:1, 38 hommes, 36 femmes), mais plus élevée chez les sujets de la soixantaine (29/74, 39 %).

Dans 78 % des cas (58/74), il concernait la partie postérieure du condyle fémoral interne, plus souvent le bord postérieur de son extrémité distale (50/74, 68 %). Cet œdème touchait rarement le tibia de manière isolée (18 %), mais sa présence s’est avérée hautement prédictive d’une FCSC du plateau tibial interne. Par ailleurs, plus d’une fois sur deux (38/74, 51 %), l’œdème s’étendait à l’aponévrose du vaste interne et à celle du vaste externe près d’une fois sur quatre (18/74, 24 %). Une progression des lésions a été plus souvent observée : (1) chez les femmes (8/9, 89 %) (versus 9/16, 56 % chez les hommes) ; (2) en cas d’extrusion méniscale ≥ 3 mm), soit 13/14 (93 %) versus 2/7 (29 %), en l’absence de ce signe.

En cas de FSCG, un œdème tissulaire assez caractéristique par sa topographie est d’observation courante. Il touche avec prédilection la partie postéro-inférieure du condyle fémoral interne, même quand la fracture intéresse le plateau tibial interne, ce qui a été l’éventualité la plus fréquente dans cette série. Certes, cet œdème n’a rien de spécifique, mais, intégré dans un contexte clinique donné, sa valeur diagnostique semble non négligeable, même si ses performances diagnostiques méritent une évaluation prospective sur un effectif plus conséquent.

Dr Philippe Tellier