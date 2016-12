Comment vos patients notent-ils votre hôpital ?

Una analyse critique

Peu représentative en fait. La difficulté de la mise en place de cette évaluation tient à plusieurs choses qu'il sera sans doute difficile de dépasser :

1) Cela demande que le patient accepte de communiquer son adresse mail...

2) Cela nécessite que l'établissement communique en temps réel, sur un serveur dédié, ces adresses mails... qui ne sont pas forcément toutes valides !

3) L'enquête intervient dans les 3 à 4 semaines post hospitalisation.

4) Le patient doit se souvenir de cette hospitalisation. Il s'en souviendra mieux si elle s'est mal passée. Moins quand cela se passe bien. Ou alors, avec le délais, il aura pris du recul et banalisera peut-être certaines situations qui l'avait fait bondir sur le moment.

5) Seules les hospitalisation en MCO sont visées.

6) La prise en charge de l'enfant en néonat et celle de la maman en mater sont-elles distinctes dans les réponses (par exemple) ?

7) Les personnes sont invitées par mail à répondre à ce questionnaire via un lien contenu dans le message : seuls répondent ceux qui ont une adresse mail valide à ce moment-là, ainsi que ceux qui sont en capacité de naviguer sur la toile.



Les biais :

- Les hospitalisations fréquentes ne sont pas retenues : une seule évaluation dans l'année ; il y a interêt à ce que celle qu'il évalue se soit bien passée.

- L'accès se fait via un message automatique, il peut passer inaperçu ou être perçu comme un spam.

- Pour l'avoir analysé, le questionnaire est très long... quid des personnes âgées, fatiguées ? Même si celle-ci peut le faire en plusieurs fois... et être aidé, on revient alors sur la multiplicité des hospitalisations possibles : laquelle prendra le dessus ? Ou fera-t-elle une "moyenne" de ses hospitalisations vécues dans l'année ? Quelle utilité, fiablilité pour le service concerné dès lors ?

- Le questionnaire présente aussi avec des questions auxquelles il n'est pas simple de répondre en tant qu'usager : "Pensez-vous que les professionnels aient respecté le secret professionnel ?".



Les publics bénéficiaires des soins hospitaliers sont en majorité pour ce qui concerne mon département, les personnes âgées, les personnes vivant sur un territoire touchés par la désertification médicale et les personnes en situation de précarité : ont-ils une messagerie ? Savent-ils se servir d'internet ?



Cela soulève un autre problème auquel il faut rapidement penser avec la dématérialisation des services publics : tout citoyen a-t-il accès à un réseau ? A-t-il accès à du matériel informatique (EHPAD) ? Possède-t-il une messagerie ? Sait-il surfer sur le web ? Sait-il répondre à un questionnaire composé de plusieurs pages avec des réponses cafétéria présentées en menu déroulant ?



Cela peut paraître tellement basique à nous qui sommes derrière notre écran... La réalité est toute autre pourtant. On conclura donc (un peu vite sans doute) que ce panel d'avis des usagers est bien élististe et ne vise que les personnes qui sont rompus à l'usage et de l'informatique et d'internet. Pour moi, pas assez significatif.



Charlaine Durand