Composition du collège de la HAS : les patients entendus, les médecins libéraux toujours boudés

Paris, le mercredi 5 avril 2017 - L’annonce de la nouvelle composition du collège de la Haute autorité de Santé (HAS) la semaine dernière avait fait des remous. Les représentants des médecins libéraux et des patients s’étaient émus qu’aucun des leurs ne figurent parmi les membres de ce prestigieux aréopage. Les patients ont finalement été entendus : le ministère de la Santé a décidé de nommer Christian Saout, ancien président de l’association AIDES (et dont les déclarations ont parfois fait bondir les médecins libéraux) au côté d’Anne-Marie Armanteras de Saxcé, directrice de l’offre de soins (DGOS) et du professeur Christian Thuilliez, conseiller à la DGOS. Ce choix a ravivé la colère des représentants des médecins libéraux. La Confédération des syndicats médicaux français (CSMF) s’indigne dans un communiqué : « Si on peut comprendre la présence d’un représentant des usagers dans le Collège de la HAS, cette nomination rend d’autant plus incompréhensible l’absence des médecins libéraux, premiers acteurs dans la prise en charge des patients. La CSMF s’interroge sur la pertinence des futurs avis rendus par la HAS, notamment en matière de médecine ambulatoire ou de prise en charge de ville. De plus, le représentant désigné pour les usagers n’est pas celui qui a fait preuve de la plus grande connaissance de la médecine libérale, lors de déclarations intempestives que les médecins ont encore en mémoire ! La CSMF dénonce l’obstination de la ministre contre la médecine libérale depuis cinq ans, aux conséquences dommageables pour la santé des Français ». Les trois autres membres du collège (outre sa présidente Agnès Buzyn) sont Isabelle Adenot (présidente démissionnaire du conseil national de l'Ordre des pharmaciens, nommée par le Conseil économique, social et environnemental), le Pr Élisabeth Bouvet (infectiologue à l'AP-HP, nommée par le président de l’Assemblée nationale) et le Dr Cédric Grouchka, PH en santé publique (nommé par le président du Sénat). Ces nominations doivent encore être confirmées par un décret du Président de la République dans les prochains jours.

M.P.