Compteur Linky : encore un avis rassurant…qui ne rassurera pas les réticents !

Dangers des champs electromagnetiques (CEM)

Il est grand temps que chacun s'informe, s'interroge plutôt que de subir, acceptant ainsi une parole sans partage de l'information.

Pourquoi les assurances, vos assurances refusent d’assurer l'installation de ces compteurs depuis 2002 ?

Pourquoi les ingénieurs de la silicone vallée envoient ils leurs enfants dans des écoles sans wifi ?

Pourquoi l’état français interdit-il le wifi dans les crèches ?

Chaque Maire, chaque conseil municipal, est-il informé que les communes sont propriétaires des compteurs d’eau, d’électricité et de gaz à votre domicile et donc responsable des dégâts encourus tant humains que matériels ?

Pourquoi 190 chercheurs internationaux ont-ils lancé un appel à l’ONU au mois de mai 2015 pour sensibiliser et prévenir du risque de catastrophe sanitaire engendrée par la multiplication des CEM? https://www.youtube.com/watch?v=yPyiV7NJIvY

Pourquoi le professeur Montagnier prend t il position ? http://www.robindestoits.org/VIDEO-Pr-Luc-Montagnier-brouillard-electromagnetique-et-maladies-chroniques-Journee-prestige-immuno-oncologie-Nantes-02_a2394.html

Découvrez ce qui se passe chez vous: https://www.youtube.com/watch?v=lhaQWHTaYEY



Le compteur linky émet des basses fréquences de manière régulière, celles qui pénètrent le plus dans l'organisme. Il faudra 700000 antennes relais fonctionnant en wifi pour transmettre les informations à Ennedis soit une antenne a 300m de votre de domicile !

On vous parle des effets thermiques des ondes mais les effets biologiques (symtomes cliniques, mutation de l'ADN) apparaissent à de très faibles puissances.

Nous médecins pouvons nous être les défenseurs de la santé publique pour les générations futures. Le Linky émet en permanence, vous n'avez plus aucune maitrise de votre exposition aux CEM.



Alors prenons position, ouvrons le débat, non on ne peut laisser installer ce materiel sans une application du principe de précaution !



Dr Richard Faitg