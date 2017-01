Conception en hiver, un risque accru de troubles de l’apprentissage ?

Les troubles de l'apprentissage ont des conséquences sur la santé tout au long de la vie.

Certains facteurs environnementaux tels que les infections ou le niveau de vitamine D varient en fonction des saisons. Le développement fœtal représente une période de vulnérabilité majeure aux facteurs environnementaux et les saisons peuvent l'influencer par de multiples voies et en particulier via le développement du cerveau. Certaines études suggèrent que l’incidence des troubles du spectre autistique varient en fonction du mois de naissance mais peu ont examiné si c'était également vrai pour les troubles de l'apprentissage. L'objectif de cette étude était de déterminer si des besoins éducationnels spécifiques pouvaient se révéler davantage nécessaires en fonction de la date de conception.

Les chercheurs de l'université de Cambridge et du NHS ont exploité le recensement des élèves scolarisés en Ecosse entre 2006 et 2011 et la base de données des maternités pour déterminer le mois de conception à partir de la date d'accouchement.

Au total l'échantillon est constitué de 801 592 enfants. Pour 8,3 % d’entre eux était signalé au moins une fois un besoin éducationnel spécial pour des troubles du spectre autistique (1 %), un handicap intellectuel (2,2 %), des troubles de l'apprentissage (4,7 %), une déficience sensorielle (0,5 %), des problèmes de communication (1,3 %), un handicap physique ou moteur (0,8 %), des problèmes de santé physique (0,7 %) ou mentaux (0,2 %).

Plus de besoins éducatifs spécifiques pour ceux conçus en février

Il existe de nombreuses différences entre ces enfants et ceux sans difficulté éducationnelle parmi lesquelles les auteurs mettent en évidence l'influence de la saison de conception sur l'ensemble des besoins spécifiques en terme d'éducation. La prévalence la plus élevée de ces besoins (8,9 %) est trouvée chez les enfants conçus au cours du premier trimestre de l’année et la plus basse (6,9 %) au 3e trimestre. La limitation de l'analyse au 30,8 % d'enfants nés à 40 semaines de gestation retrouve ces variations saisonnières avec un pic en février et un creux en août. Par contre il n'existe aucune différence saisonnière pour les handicaps physiques ou moteurs. Ces résultats persistent après ajustement sur des facteurs de confusion potentiels et l'absence de corrélation saisonnière pour les troubles de la sensibilité, les troubles physiques et les handicaps physiques et moteurs nécessitant un besoin éducationnel spécifique est en faveur d'une association spécifique.

La nature même de l'étude ne permet pas de déterminer le mécanisme de l'association. Cependant auparavant deux phénomènes sensibles aux variations saisonnières que sont les infections et les taux de vitamine D maternels ont été impliqués dans l'étiologie des troubles du spectre autistique.

Les taux sériques maternels de vitamine D jouent un rôle majeur dans le développement cérébral et subissent des variations saisonnières importantes ; de faibles concentrations ont été associées à des modifications de taille et de morphologie du cerveau.

Cette étude ne disposait pas des niveaux de vitamine D chez la mère ; cependant les auteurs avancent l'hypothèse que ceux-ci représentent l'explication la plus plausible de déficiences intellectuelles.

En conclusion les auteurs démontrent que le mois de conception est associé au risque ultérieur de besoins éducatifs spécifiques chez les enfants. Ces résultats sont cohérents avec les hypothèses incriminant les variations saisonnières d'exposition aux infections et d'exposition réduite au rayonnement solaire lors du premier trimestre de la grossesse. Ces résultats sont potentiellement pertinents pour la santé publique, des interventions étant susceptibles de modifier ces variabilités saisonnières.

Dr Maryvonne Pierre-Nicolas