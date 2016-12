Concertation vaccinale : l’unanimité…des sociétés savantes !

Paris, le vendredi 16 décembre 2016 – Fin novembre, le professeur Alain Fischer remettait le rapport issu de la concertation sur la vaccination. Les auteurs y formulaient plusieurs recommandations, dont la plus marquante était l’élargissement de l’obligation vaccinale.

Ces conclusions qui n’ont pas manqué de faire réagir, notamment ceux qui jugent que cet aréopage était sous l’influence de l’industrie pharmaceutique, sont aujourd’hui soutenues par une vingtaine de sociétés savantes*. Elles appellent de leurs vœux une mise en œuvre « sans délai » des « recommandations résultant de la concertation citoyenne ».

Elles affirment soutenir très fortement, en particulier : l’élargissement de l’obligation vaccinale à toutes les vaccinations de l’enfant, la mise à disposition gratuite des vaccins et leur accès facilité et l’amélioration de la FMC de tous les professionnels de santé impliqués dans cette pratique.

Et de conclure « les sociétés signataires demandent que les mesures recommandées par le Comité d’orientation soient mises en place rapidement, dans le cadre d’une politique vaccinale ambitieuse et affirmée qui permettra de restaurer la confiance des Français dans la vaccination ». Pas sûr qu’une si belle unanimité existe dans la population…

* AFPA, Association Française de Pédiatrie Ambulatoire

AFPSSU, Association Française de Promotion de la Santé dans l’environnement Scolaire et Universitaire

ANPDE, Association Nationale des Puéricultrices(teurs) Diplomé(e)s et des Étudiants

ASCOMED, Association des médecins conseillers techniques de l'Éducation nationale

CNGOF, Collège National des Gynécologues et Obstétriciens

CNPP, Conseil National Professionnel de Pédiatrie

CNSF, Collège National des Sages-Femmes de France

Collège d'hématologie

F.N.C.G.M., Fédération Nationale des Collèges de Gynécologie Médicale

GPG, Groupe de Pédiatrie Générale

GPIP, Groupe de Pathologie Infectieuse Pédiatrique

PDM, Pédiatres du Monde

SFCPCV, Société Française de Colposcopie et Pathologie Cervico-Vaginale

SFG, Société Française de Gynécologie

SFH, Société Française d'Hématologie

SFP, Société Française de Pédiatrie

SMV, Société de Médecine des Voyages

SNFCP, Société Nationale Française de Colo-Proctologie

SNMPMI, Syndicat National des Médecins de Protection Maternelle et Infantile

SNPF, Syndicat National des Pédiatres Français

SPILF, Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française

FH