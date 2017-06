Conflits d'intérêt : peine légère requise contre Michel Aubier

Paris, le jeudi 15 juin 2017 – Le 16 avril 2015, Michel Aubier, alors chef de service de pneumologie à l’hôpital Bichat (AP-HP, Paris) intervient devant une commission sénatoriale qui s’intéresse au « coût économique et financier de la pollution de l’air ». Sollicité pour répondre aux questions des sénateurs, Martin Hirsch a invité Michel Aubier à le représenter. Selon la procédure classique, Michel Aubier doit prêter serment et jure de « dire toute la vérité, rien que la vérité ». Après ce passage obligé, on l’interroge sur ses liens d’intérêts. Il promet n’avoir « aucun lien d’intérêt avec les acteurs économiques ». L’entretien se poursuit et Michel Aubier souligne devant les sénateurs que si les liens entre exposition à la pollution atmosphérique et risque accru d’asthme et de maladies cardio-vasculaires sont bien établis, les preuves scientifiques sont moins solides en ce qui concerne les cancers, à l’exception des populations présentant d’autres facteurs de risque.

Médecin conseil des dirigeants du groupe total depuis de nombreuses années

Cependant, au printemps suivant, Libération et le Canard Enchaîné révèlent que le professeur Michel Aubier a travaillé pour Elf Aquitaine et surtout pour Total depuis 1997. Ses missions auprès du géant pétrolier sont celles de "médecin conseil" des 200 dirigeants du groupe. Orientation vers des spécialistes, recommandations, consultations : il évoque son rôle comme celui d’un « médecin du travail », soit sans lien avec les questions concernant les conséquences sanitaires de la pollution atmosphérique. Sa rémunération a atteint autour de 100 000 euros en 2012, 2013, 2014 et 2015, soit la moitié de ses revenus annuels. « Ces activités n’influencent absolument pas mon jugement sur la pollution de l’air et le diesel. Jamais, au grand jamais, Total ne m’a demandé de le faire, ce n’est pas du tout mon rôle et je ne l’aurais pas accepté » s'est défendu Michel Aubier devant les colonnes de Libération.

Mentir à l’insu de son plein gré

Il n’empêche : devant les sénateurs, la question n’était pas de savoir si ses activités annexes présentaient un risque de « conflits » d’intérêt avec le sujet de la commission, mais si le professeur Aubier connaissait des « liens » avec différents acteurs économiques, comme l’a rappelé hier la présidente du tribunal correctionnel de Paris devant lequel le praticien comparaissait pour « témoignage mensonger ». A ce titre, les déclarations « à la carte », selon l’expression de Madame Le Procureur, de ses autres liens avec des laboratoires pharmaceutiques pourraient également être épinglées. Mais, son avocat maître François Saint-Pierre a soutenu : « Michel Aubier ne s’est pas rendu coupable d’un délit de déclaration mensonger. Il s’est trompé sur la portée de la question qui lui a été posée. Un phénomène psychologique se produit. L’intention n’est absolument pas établie ».

Où sont les victimes ?

La défense de Michel Aubier a encore insisté sur les conséquences de cette affaire sur son client. Contraint de changer de banque, ayant mis fin à sa carrière, il « a ruiné sa vie professionnelle et personnelle » par cette erreur a soutenu l’avocat. Mais ces arguments n’ont guère attendri les différentes parties civiles. « Le professeur Aubier n’est pas une victime. Je les côtoie les victimes, les gens obligés d’aller aux urgences avec leur enfant, victime des pics de pollution, les personnes atteintes de cancer » a dénoncé François Lafforgue, avocat des ONG Ecologie sans frontière et Générations futures, déplaçant son discours légèrement en dehors du cadre de la procédure. L’audience qui a duré plus de sept heures s’est également concentrée sur de multiples questions procédurales. La défense de Michel Aubier a notamment tenté en vain de soulever une question prioritaire de constitutionalité, concernant le fonctionnement des assemblées parlementaires. Il a également contesté la légitimité des parties civiles : les ONG écologistes, le Sénat et l’AP-HP. « En quoi le Sénat est-il personnellement victime » s’est notamment interrogé l’avocat qui a estime que le Palais du Luxembourg souhaitait se « racheter » sur le dos de son client en remarquant que de telles poursuites n’ont pas été entreprises contre l’ancien PDG de la Société générale soupçonné de faux témoignage lui aussi devant une commission du Sénat.

Une peine clémente en dépit d’un sentiment d’impunité

Le procureur n’a pas semblé sensible à ces arguments et s’est même agacé de la multiplication des arguties juridiques. « On a l’impression que tous les moyens sont bons pour ne pas être jugé. Il est près de 16 heures et nous n’avons pas encore abordé le fond de ce dossier » a-t-elle ainsi déploré au milieu de l’après-midi. Elle a par ailleurs déploré le « sentiment d’impunité » qui se dégage de cette affaire. Cependant, elle a requis une peine relativement clémente : 30 000 euros d’amende quand le médecin était passible de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. Cette réquisition a déçu les parties civiles qui espèrent que le tribunal ira au-delà. Verdict le 5 juillet prochain.

Aurélie Haroche