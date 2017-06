‘Conquer Fear’ : soutenir pour moins souffrir…

En début d’étude, ce score atteignait 82,7 en moyenne dans le bras interventionnel et 85,7 dans le bras contrôle, témoignant d’une crainte non négligeable quant à leur futur. Après l’intervention, ce score a été davantage réduit (de 18,1 points en moyenne) et de manière significative dans le groupe interventionnel que dans le groupe contrôle (moins 7,6 points), ce qui correspond à un effect size important (0,44). De manière plus intéressante, le bénéfice a persisté avec le temps, puisqu’il atteignait 27,2 points de réduction dans le groupe interventionnel après 6 mois, contre 17,8 points dans le groupe contrôle.

Encore fallait-il valider le bénéfice de ce programme appelé ‘Conquer Fear’, ce que l’équipe australienne a réalisé en enrôlant 222 patients ayant présenté un cancer du sein, un cancer colorectal, ou un mélanome, et qui témoignaient d’une crainte réelle de rechute. Répartis équitablement en deux groupes, interventionnel et contrôle, tous les patients bénéficiaient, en outre, d’un programme de relaxation musculaire avec méditation. Pour évaluer les modifications vis-à-vis de la crainte d’une récurrence, les chercheurs ont utilisé un questionnaire en 42 items, le Fear of Cancer Recurrence Inventory (FCRI) dont les valeurs varient de 0 (pas de crainte) à 168 (crainte majeure pour tous les items).

