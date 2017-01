Consommation excessive d'alcool, une piste génétique

La consommation excessive d'alcool est un problème majeur de santé publique à travers le monde. Un lien a déjà été établi entre certains gènes et la consommation excessive d’alcool, cependant, peu d’entre eux ont été identifiés comme étant solidement liés à la consommation d'alcool. Alors que l’alcool favorise le développement de cancers et qu’il est responsable de dizaines de milliers de morts chaque année en France, les travaux de recherche d’implications de gènes pourraient ouvrir la voie à des traitements par thérapie génique ou pharmacogénétique. Les chercheurs du Texas Southwestern Medical Center, à Dallas, ont une étude de l'ensemble du génome chez plus de 105 000 buveurs légers ou excessifs et ont comparés les données à ceux de non buveurs.

Référence

Schumann G et coll. : KLB is associated with alcohol drinking, and its gene product β-Klotho is necessary for FGF21 regulation of alcohol preference. Proc Natl Acad Sci USA., 2016;113:14372-14377.