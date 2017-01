Convention pharmaceutique : la FSPF ira aux négociations sans s’associer à la mobilisation initiée par l’USPO

Le Conseil d’administration de la Fédération des pharmaciens d’officine (FSPF) vient de donner mandat à son président, Philippe Gaertner, pour mener la prochaine négociation de la convention pharmaceutique avec l’Assurance maladie qui s’ouvrira le 22 février prochain. Dans une conférence de presse organisée le 11 janvier à son siège parisien, le premier des deux syndicats représentatifs de la profession a déclaré avoir pris connaissance le matin même de la lettre de cadrage envoyée par la ministre de la Santé, Marisol Touraine, à Nicolas Revel, directeur général de l’Union des caisses d’assurance maladie (UNCAM) et considéré que tous les prérequis conditionnant la possibilité d’une négociation étaient désormais réunis.

Attendue depuis plusieurs semaines par les syndicats, cette lettre de cadrage fixe le cadre de départ de la négociation. Elle s’articule autour de 3 objectifs fixés à l’UNCAM : mettre en œuvre une modification des conditions de la rémunération des pharmaciens afin de limiter l’impact de la variation du prix de certains médicaments, assurer une meilleure prise en compte des missions des pharmaciens dans le conseil et l’accompagnement des patients et accompagner les évolutions nécessaires du réseau, en particulier à travers l’aide ciblée à certaines officines indispensables dans les territoires sous-denses et qui présentent des signes marqués de difficulté économique.

Fracture syndicale

Qualifiée par P. Gaertner de « tout à fait classique », cette lettre de cadrage présente pour lui tous les éléments qui « mettent en capacité la FSPF de rentrer dans la négociation au niveau économique ». Les objectifs affichés de la Fédération, qui souhaite « une convention juste et ambitieuse, complétée de mesures immédiates pour répondre aux difficultés des officines », reposent sur des demandes précises en matière de rémunération. Outre « un engagement financier pluriannuel de l’Etat sur la durée de la convention » (5 ans), le syndicat réclame également « la création d’honoraires supplémentaires de 2 euros par ordonnance, en moyenne, en plus des honoraires et de la marge dégressive lissée actuels ». Par ailleurs, la FSPF souhaite que toutes les interventions du pharmacien sur l’ordonnance, la tenue du dossier patient, la coordination des soins et la préparation des doses à administrer (PDA) soient désormais rémunérées. Enfin, elle demande un « paiement simplifié, rapide et interrégime des entretiens pharmaceutiques ».

Interrogé sur le ralliement de son syndicat au mot d’ordre de mobilisation et de grève des gardes pendant la semaine du 23 au 29 janvier lancé conjointement par l’Union des syndicats des pharmaciens d’officine (USPO) et le syndicat des groupements (FEDERGY), P. Gaertner a été on ne peut plus clair : « Il n’y a pas lieu d’appeler à un mouvement de grève quel qu’il soit [car] les pharmaciens d’officine ne peuvent souffrir de quelque retard que ce soit dans la négociation ». Bien que la FSPF prévienne qu’elle n’hésitera pas à appeler à la mobilisation « si elle n’était pas entendue au cours de la négociation », la ligne de fracture avec l’USPO est désormais bien réelle, au moins en termes de stratégie syndicale. Au cours d’une visioconférence organisée dans la soirée du 11 janvier, Gilles Bonnefond, président de l’USPO, n’a d’ailleurs pas caché sa déception vis-à-vis de la position de la FSPF dont il déplore « les attaques contre le mouvement de mobilisation » et qu’il accuse de « diviser la profession » au profit de « ceux qui sont de l’autre côté en attente du démarrage des négociations ».

Benoît Thelliez