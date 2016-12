Convention pharmaceutique : la FSPF tire la première

Paris, le jeudi 15 décembre 2016 - Dans un communiqué en date du 15 décembre, la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF) annonce des « objectifs clairs et ambitieux » pour les prochaines négociations conventionnelles qui commenceront officiellement le 22 février 2017. Cette date a été fixée suite au « top départ » donné par l’Assurance maladie lors de la Commission paritaire nationale qui s’est tenue le 14 décembre dernier.

Prête à en découdre avec l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) aux côtés des autres syndicats de la profession, la FSPF rappelle que cette négociation est décisive pour les pharmaciens d’officine, car « elle structure la rémunération pour les cinq années à venir ». L’organisme syndical pose d’ailleurs un premier jalon en affirmant que « l’introduction des honoraires de dispensation (…) servira de socle aux négociations qui s’ouvrent ».

Deux euros de plus par ordonnance

Rappelant que « les réunions régulières de l’ensemble des organisations de la profession » et les résultats de la « Grande consultation de la pharmacie d’officine » qui a comptabilisé plus de 1 500 contributions « sont des facteurs clés de la construction des propositions portées par les deux syndicats représentatifs des pharmaciens d’officine », la FSPF - qui n’oublie donc pas en chemin l’Union des syndicats de pharmaciens d'officine (USPO) – abat dès à présent son jeu et « annonce la couleur ».

En premier lieu, le syndicat présidé par Philippe Gaertner, « demande la création d’honoraires supplémentaires de 2 euros par ordonnance, en moyenne, en plus des honoraires et de la marge dégressive lissée actuels ». L’objectif affiché est de « poursuivre la déconnexion de la rémunération du pharmacien des baisses de prix des médicaments ». La FSPF réclame également l’introduction d’une « rémunération pour les interventions du pharmacien sur l’ordonnance, la tenue du dossier patient (DP, DMP), les complexités spécifiques de certaines dispensations, la coordination des soins, la préparation des doses à administrer ».

Négociations ou bras de fer ?

La hausse ou l’introduction de nouvelles rémunérations s’accompagne également, dans le cahier de doléances de la FSPF, de la demande d’un « paiement simplifié, rapide et inter-régime » pour les entretiens pharmaceutiques. Concernant l’ensemble des autres missions, le syndicat réclame un « paiement à l’acte assorti d’une lettre clef ». Enfin, une requête est également lancée pour la simplification de l’acquisition des droits des assurés sociaux, y compris auprès des complémentaires santé, « afin de fiabiliser la facturation des prestations pharmaceutiques et sécuriser leur paiement ».

En guise d’avertissement, la FSPF rappelle que la ministre de la Santé, Marisol Touraine, qui s’est engagée à mettre en place un soutien financier pluriannuel pour la profession adressera très bientôt sa lettre de cadrage au Directeur général de l’Assurance maladie, Nicolas Revel. Lettre de cadrage qui contiendra les orientations données aux caisses pour la convention pharmaceutique et dont la FSPF aimerait prendre connaissance avant de décider « des négociations ou des actions à mener ».

Benoît Thelliez