Convention pharmaceutique : le point trois semaines avant le début des négociations

Paris, le mardi 31 janvier 2017 - Alors que les négociations pour la nouvelle convention pharmaceutique doivent s’ouvrir le 22 février prochain entre les deux syndicats représentatifs des pharmaciens et l’Union nationale des caisses d’assurance-maladie (UNCAM), la semaine passée a été marquée par les manifestations organisées le 26 janvier par l’Union des syndicats de pharmaciens d’officine (USPO), auxquelles la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF) n’avait pas souhaité s’associer.

Selon Gilles Bonnefond, président de l’USPO, cette mobilisation a porté ses fruits : « Des délégations ont été reçues dans toutes les régions par les Agences régionales de santé (ARS) et les Caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) » permettant ainsi de mettre sur la table « les inquiétudes et la volonté de réforme des pharmacies d’officine ». Il par ailleurs assuré que le directeur général de l’UNCAM, Nicolas Revel, rencontré le même jour, semblait « bien conscient » des difficultés que traverse aujourd’hui la profession.

Outre une revalorisation et une refonte du système de rémunération, l’USPO réclame également des mesures de simplification des règles de prescription, attend que certains médicaments ne soient plus réservés aux seules pharmacies hospitalières et espère un arbitrage immédiat sur les nouveaux dispositifs de contrôle du diabète vendus directement aux patients par les laboratoires.

Un seul mot d’ordre : l’unité de la profession

De son côté, le président de la FSPF, Philippe Gaertner, a également défendu auprès du même Nicolas Revel les revendications portées par son syndicat dans le cadre d’une réunion préparatoire à la négociation. La FSPF réclame ainsi la création d’honoraires supplémentaires de 2 euros par ordonnance, en moyenne et « demande, en année pleine, 500 millions d’euros nécessaires à la compensation des baisses de prix et 700 millions d’euros pour le fonctionnement des entreprises ».

Par ailleurs, P. Gaertner a salué l’introduction d’un nouvel axe à la négociation, validé le 26 janvier par le Conseil de l’UNCAM, qui prévoit de moderniser et de soutenir la dématérialisation des échanges avec l’assurance-maladie. Le reste étant conforme à ce qui était inscrit dans la lettre de cadrage émanant du ministère de la Santé, le président de la FSPF s’est déclaré désormais « prêt à la négociation ».

Rappelant que « plusieurs propositions économiques communes, à l’instar de la rémunération à l’ordonnance, des interventions pharmaceutiques, ont déjà été simulées avec la FSPF », l’USPO appelle à l’union pour que les revendications puissent être portées ensemble devant l’UNCAM. Le 18 janvier, la FSPF avait d’ailleurs estimé « essentiel » que « la profession se présente unie à la table des négociations autour d’un projet commun et ambitieux pour l’avenir de l’officine » et que rien ne devait laisser la place, dans cette négociation, aux « querelles de clocher ».

Benoît Thelliez