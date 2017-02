Coqueluche avant 3 mois : chercher le responsable

En dépit de la diminution de la fréquence des coqueluches grâce à la vaccination, la maladie conserve une place parmi les problèmes de santé publique. Depuis 10 ans en effet, on assiste à sa résurgence chez les adolescents, les adultes et les petits nourrissons qui ne peuvent être protégés par le vaccin. A la suite d’un contage familial, on estime à 90 % le risque pour les sujets contact non vaccinés. Chez les adolescents et les adultes, la maladie peut être bénigne ou inapparente et représenter une source importante de contamination.

En Angleterre, à la suite d’une épidémie en 2012, une étude a été réalisée sur les sujets contact du foyer des nourrissons de moins de 3 mois atteints de coqueluche prouvée par culture du Bordella pertusssis et/ou PCR. Les participants ont été invités à remplir un questionnaire sur la parenté avec l’enfant, la chronologie d’une toux éventuelle et le calendrier vaccinal. Il leur a également été demandé un échantillon salivaire pour recherche d’anticorps IgG antitoxine pertussis. Les sujets avec une infection prouvée et une toux ayant débuté jusqu’à 3 mois avant le cas index ont été considérés comme la source probable de l’infection.

Surtout des contacts familiaux bien sûr

Au total, 220 contacts appartenant à 63 familles ont été inclus dans l’analyse. Au moins un résultat positif a été découvert chez 86 % des membres du foyer (54/63) et 44 % (97/220) de tous les sujets contact ont eu un résultat positif. Le degré le plus élevé de positivité a été trouvé chez ceux qui toussaient depuis moins d’un mois (86 %). La source probable de l’infection a été mise en évidence dans 46 % des cas (29/63), cependant que 13 familles ont rapporté des contacts en dehors du foyer avec des sujets qui toussaient ; seulement 4 d’entre elles (31 %) avaient une source potentielle identifiée dans leur foyer. Les mères étaient la source probable de l’infection dans 38 % des cas (11/29) puis la fratrie 31 % (9 cas de 1 à 15 ans), le père 10 % (3), les grands-parents 3 % (1) et autres 10 %.

Les contacts familiaux jouent donc un rôle important dans la transmission de la coqueluche des nourrissons de moins de 3 mois. L’immunisation pendant la grossesse a un rôle capital pour prévenir leur maladie par une protection passive dès la naissance et une diminution de l’exposition maternelle.

Pr Jean-Jacques Baudon