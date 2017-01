Coup de projecteur sur les JESFC 2017

La cardiologie ambulatoire était le thème transversal de cette 27ème édition des Journées Européennes de la Société française de Cardiologie. Et ce thème a permis de faire le point sur la prise en charge du patient à l’hôpital depuis le diagnostic, la surveillance jusqu’au traitement ambulatoire en passant par les différentes techniques interventionnelles.

Parmi les thèmes abordés, on épinglera les comparaisons entre le défibrillateur automatique implantable et le défibrillateur automatique sans sonde avec, à la clé, une réduction du risque infectieux et des complications liées au dysfonctionnement des sondes, la chirurgie mitrale mini-invasive vidéo assistée qui est devenue la technique de référence pour la chirurgie mitrale, avec une réduction de la douleur postopératoire et un retour rapide à une reprise d'activité normale, la technique de réparation bord à bord percutanée (Mitraclip) qui est en voie de devenir le traitement de référence de l'insuffisance mitrale secondaire. Elle est indiquée chez des patients à risque opératoire présentant une insuffisance cardiaque, avec une fuite mitrale secondaire modérée à sévère. Les soins réalisables en ambulatoire n'ont pas été oubliés, avec des communications sur la réadaptation cardiaque où le mode ambulatoire est à privilégier pour les patients à risque évolutif faible ou modéré et habitant à proximité d'une unité de soins. A souligner que la réadaptation cardiaque permet une réduction de près de 30 % de la mortalité cardiovasculaire et ne pas la proposer au patient peut être considéré comme une perte de chance.

Par ailleurs, les thèmes phares de la cardiologie moderne n'ont pas été oubliés avec l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée ou altérée, la fibrillation atriale dont on commence à se demander si elle est un facteur de risque ou un marqueur de risque, les traitements par anti-coagulants à action directe (et l'attitude recommandée en cas d'intervention urgente), le traitement des dyslipidémies sur fond d'anti-PCSK9, les conduites à tenir devant les endocardites infectieuses.

L'oncocardiologie était aussi au programme avec de plus en plus d'intérêt pour la cardiotoxicité des médicaments anticancéreux qui sera suspectée devant des signes fonctionnels tels que dyspnée, douleurs thoraciques, palpitations ou tout autre maladie cardiovasculaire (HTA, insuffisance cardiaque, arythmie, maladies coronaires). Dans ce contexte, la prise en charge passe par un dialogue permanent avec les oncologues pour adapter les protocoles de chimiothérapie en termes de doses, de fréquence, voire même considérer des traitements alternatifs.

Sur un plan pratique, on s'attardait volontiers dans le studio pratique destiné aux échanges et confrontations des expériences pour la résolution de cas cliniques atypiques sur la péricardite aiguë récidivante, l'insuffisance mitrale sévère asymptomatique, les douleurs musculaires sous statines, la sténose carotidienne avant revascularisation coronaire, la fibrillation atriale paroxystique avec un score CHA2DS2VASc égal à 1, etc. Autre innovation, le temps du balai des hôtesses collectant les questions sur cartes pendant les conférences est révolu: les 8 000 participants avaient la possibilité de télécharger une application leur permettant de poser en live des questions au modérateur.

Dr Claude Biéva