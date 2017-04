Coup d’envoi pour le Système national des données de santé

Paris, le mardi 11 avril 2017 - Instauré par la loi du 26 janvier de modernisation de notre système de santé, le Système national des données de santé (SNDS) entre dans la première phase de son développement. Hier, la ministre de la Santé, Marisol Touraine, a d’ailleurs officiellement ouvert l’accès à ses données à tous les organismes « exerçant une mission de service public pour toute étude, recherche et évaluation présentant un intérêt public ». Cette base qui rassemble des informations anonymes sur le parcours de santé des Français (consultations chez le médecin et chez les autres professionnels de santé, prescriptions de médicaments, hospitalisations, causes médicales de décès, etc.) a pour objectif principal d’améliorer les politiques de santé publique, l’information des patients et faire progresser la recherche médicale.

Unique en Europe, voire au monde, le SNDS sera géré par la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) et permettra, dans un premier temps, de chaîner les données de l’Assurance maladie extraites de la base SNIIRAM et celles des hôpitaux qui s’agrègent dans la base du PMSI. Les causes médicales de décès (base CepiDC de l’INSERM) devraient alimenter le SNDS dès juin 2017 et les premières données sur le handicap, en provenance de la Caisse de solidarité pour l’autonomie (CNSA), arriveront à partir de 2018. En clôture du processus, un échantillon des données des organismes complémentaires sera ajouté en 2019.

Plusieurs niveaux d’accès encadrés par la loi

Dès à présent, le ministère de la Santé autorise un accès permanent aux données du SNDS à trois organismes publics : l’Assurance maladie, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), la Haute Autorité de santé (HAS) ou encore l’agence Santé publique France. De leur côté, les équipes de recherche des centres hospitaliers universitaires (CHU), de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) et des centres de lutte contre le cancer peuvent consulter « l’échantillon 1/100ème de la population ».

Quant aux autres organismes publics ou privés, à but lucratif ou non lucratif, un accès pourra leur être octroyé pour « toute étude, recherche et évaluation présentant un intérêt public ». La demande devra être déposée auprès du tout nouvel Institut national des données de santé (INDS) qui sera le point d’entrée unique des demandes d’accès au SNDS. Un comité d’expertise sera ensuite chargé d’examiner les demandes du point de vue méthodologique, afin de fournir un avis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) sur la cohérence entre la finalité de l’étude proposée, la méthodologie présentée et le périmètre des données auxquelles il est demandé accès.

Enfin, l’accès aux données des entreprises productrices de produits de santé et des assureurs en santé sera encore plus fortement encadré. Ils devront, soit passer par un bureau d’études ou un organisme de recherche indépendant, soit démontrer que les modalités techniques d’accès ne permettent en aucun cas d’utiliser le SNDS pour des finalités interdites dans la loi : la promotion commerciale des produits de santé et la modulation des contrats d’assurance.

