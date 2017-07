Couverture vaccinale contre le méningocoque C insuffisante en France : que font les MG ?

Le vaccin conjugué contre le méningocoque C (VMenC) est utilisé dans plusieurs pays depuis 1999 ; il est recommandé en France depuis 2010. Il a pour but de protéger contre les infections invasives à Neisseria meningitidis C qui représentent 18 % des infections à méningocoque en France, et de procurer une protection indirecte contre le portage du germe. Le schéma vaccinal comprend une injection à 5 mois et un rappel à 12 mois et éventuellement un rattrapage entre 2 et 24 ans. Le taux de couverture en France est de 64 % à 2 ans et 20,5 % à 15-19 ans alors qu’il est supérieur à 80 % dans les autres pays européens.

Une enquête nationale a été conduite auprès des médecins généralistes (MG), qui assurent la plus grande part des vaccinations, dans le but d’évaluer leurs opinions, attitudes, pratiques et recommandations aux patients. Les 1 582 praticiens enrôlés ont été sélectionnés par tirage au sort à partir d’un échantillon représentatif du sexe, de l’âge, de l’importance de la patientèle et de la densité médicale. Il était demandé s’ils recommandaient le VMenC à l’âge de 12 mois (vaccination de routine) et à 2-24 ans (vaccination de rattrapage) et quelles étaient les obstacles à la vaccination.

La vaccination à 12 mois recommandée par la moitié des médecins

En tout, 800/1 547 (52 %) ont répondu qu’ils recommandaient toujours la vaccination de routine et 523/1572 (33 %) la vaccination de rattrapage. Les obstacles les plus fréquemment rapportés étaient que les parents n’avaient jamais entendu parler de ce vaccin (1 094/1 523, 72 %), sous-estimaient le risque de contracter une infection à méningocoques (1 049/1 514, 69 %) et n’étaient pas avertis de sa gravité (838/1537, 55 %).

En analyse multivariée, il est apparu que les MG recommandaient la vaccination de routine et la vaccination de rattrapage significativement plus souvent s’ils n’avaient aucun doute sur l’utilité et la sécurité du vaccin, lorsqu’ils pensaient que les recommandations officielles pour le VMenC étaient claires et que leurs propres enfants avaient été vaccinés. Les médecins qui rapportaient que leurs patients n’étaient pas au courant de la sévérité des méningites bactériennes ou n’avaient pas de doute sur l’efficacité du VMenC recommandaient plus souvent le rattrapage de la vaccination (respectivement P = 0,012 et P = 0,015).

Cette enquête montre que la « promotion » pour le du vaccin contre le méningocoque C par les médecins généralistes n’est pas suffisante de la part des généralistes. Elle suggère que des recommandations plus claires et des campagnes de communication dirigées vers le public et les acteurs de santé pourraient être utiles.

Pr Jean-Jacques Baudon