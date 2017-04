Crève cœur

Saintes, le samedi 22 avril 2017 – Grâce à ce qu’elle livre d’elle, dans les interviews qu’elle a accordées, dans ses nouvelles, dans ses notes de blog, on imagine qu’elle a dû être une petite fille intensément éprise des plaisirs de la vie. C’était une enfance entre valeurs un peu raides et vagabondages puisque les déménagements, imposés par la profession de son père, directeur commercial, étaient fréquents. Grâce à ce qu’elle livre d’elle, on dessine une adolescente engagée, enfiévrée par les combats politiques. Les idées anarchistes et libertaires la fascinent et la brûlent. Grâce à ce qu’elle livre d’elle, on sait que sa jeune vie d’adulte est marquée par une certaine errance : elle se perd dans un mariage raté et finit par se retrouver au bras de Rémy Guichard, déjà père de deux enfants et avec lequel elle aura une petite fille, Roxane. Après de nombreux emplois, elle trouve également sa voie en devenant chargée de tutelle au tribunal de Saintes. Sa proximité avec ceux qui sont laissés en marge, avec ces laissés au bord de la société, nourrira son écriture.

Désir d’avenir

Après toutes ces vies, Anne Bert n’en aura plus qu’une. Écrivain et curieuse passionnée de tous les arts. En 2009 paraît L’Eau à la bouche, un recueil de nouvelles, suivi de Perle (2011), l’Emprise des femmes (2012), Epilogue (2013), S’inventer un autre jour (2013) et Que sais-je du rouge à son cou (2015). Parce qu’elle s’intéresse au corps, au plaisir, à la sexualité (la lecture de L’Eau à la bouche est d’ailleurs régulièrement conseillée par des sexologues et psychologues pour aborder la thématique du désir), Anne Bert est souvent classée parmi les écrivains "érotiques". Mais Anne Bert l’inclassable préfère insister sur sa volonté d’interroger l’intime.

Voilà, ça c’est dit

Son blog Impermanence fourmillait de projets, d’annonce de conférences, de compte-rendu de lecture, témoignant de la vivacité et de la curiosité inlassable de cette femme de 59 ans aujourd’hui et qui se consacre désormais entièrement à l’écriture. Mais en janvier 2016, une note tranche annonçant qu’elle est atteinte d’une sclérose latérale amyotrophique. « Tel un shibari mortel, la maladie paralyse peu à peu tous les muscles, jusqu’aux respiratoires (…). Cette monstruosité fracasse l’existence et terrifie, me fracasse et me terrifie, mais c’est une expérience de vie sur laquelle j’ai commencé à écrire, non pas pour raconter la maladie, ça j’en serais bien incapable, c’est trop glauque, ça me fait flipper, non j’essaie plutôt d’extirper de la monstruosité ce qu’elle révèle de la vie et de la mort. Vous avouerez qu’être touchée par cette maladie alors que je me consacre à l’intime et aux choses du corps c’est quand même un comble », écrit-elle à ses lecteurs. Dès cette première note, rappelant son amour intense de la vie, son envie de la déguster encore « bien en bouche, bien en cœur, bien en tête, bien en joie », elle annonce qu’elle refusera de la « subir totalement paralysée, dépendante, sans pouvoir parler, ni me nourrir ». Mais l’heure n’est pas encore au militantisme ou aux réflexions pragmatiques, elle achève cette note par un léger : « Voilà, ça c’est dit. Passons à autre chose de plus excitant : en plus de mon manuscrit en cours d’écriture, je me lance dans le dessin et la peinture » annonce-t-elle se disant curieuse de découvrir ce que ses mains et bras déjà affaiblis produiront.

Pas une obligation

Mais la maladie a progressé rapidement. Aujourd’hui, Anne est pratiquement totalement privée de l’usage de ses mains. Même feuilleter un livre lui est presque devenu impossible. Elle continue à jouir, avec détermination, de la musique, de la beauté des paysages. Mais elle sait que le temps s’accélère. Il y a quelques semaines, elle a publié une lettre ouverte aux candidats à l’élection présidentielle, les implorant d’autoriser l’euthanasie, afin qu’après elle, ceux qui souhaitent partir avant d’agonir, ne soient plus contraints à l’exil en Belgique, comme elle s’y prépare. Son engagement militant n’est pas, insiste-t-elle une négation des convictions des autres. Elle détaille : « La légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie n’est en rien une incitation à bafouer la vie, encore moins une obligation à adhérer à cette vision de l’existence, ni même une obligation de la part du corps médical à assister ou procéder à l’acte létal » écrit-elle aux candidats. Cependant, pour elle, « la possibilité de ne pas avoir peur de souffrir me donne de la force ».

L’imposture de la souffrance rédemptrice

Anne Bert, son époux et sa fille évoquent très régulièrement ce dernier voyage et reprennent ensemble l’ensemble des arguments qu’on lui oppose. Quand on tente de la mettre en garde contre la douleur que ressentiront ses proches, elle rétorque : « J’aime trop les miens pour leur ravir leur vie en les asservissant ». Pour Libération, elle indique encore qu’elle est toujours « questionnée sur l’égoïsme de ceux qui exigent que les souffrants et agonisants acceptent leur chemin de croix par amour pour eux ». D’une manière générale, Anne Bert est totalement étrangère à l’idée de la souffrance rédemptrice : « Je ne pense pas que souffrir apporte quelque chose. Ça ne fait pas grandir (…). Il faudrait souffrir jusqu’au bout, comme si la souffrance allait pouvoir vous révéler quelque chose avant votre dernier souffle » remarque-t-elle.

Un beau sujet de philosophie pour les bacheliers

Anne Bert repousse également ceux qui invoquent la possibilité d’une dépression pour expliquer son désir de partir avant que la maladie ne l’emmure totalement, avant que sa dignité (terme qu’elle emploie avec parcimonie) ne soit totalement annihilée. « Je n’ai jamais eu un tempérament dépressif. Je pense d’ailleurs que l’euthanasie ne doit pas être accordée à des personnes dépressives », répond-t-elle. Sur le terrain politique, celle qui a reçu les réponses de Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon favorables à l’euthanasie et d’Emmanuel Macron qui refuse pour l’heure de nouvelles évolutions législatives, est très déçue de l’inaction de François Hollande en la matière. Elle estime que le refus d’aller vers l’euthanasie soulève la question du statut de la personne malade. « Voilà un beau sujet de philosophie pour nos bacheliers : le malade perd-il ses droits de citoyen et d’homme libre » s’interrogeait-elle dans une récente note publiée sur son blog.

Quels mots sur le dernier chemin ?

Au-delà de ces considérations philosophiques et politiques, les interrogations d’Anne Bert portent également sur les dernières heures, sur des considérations pratiques et affectives. Comment dit-on au-revoir ? Que se dit-on au cours des centaines de kilomètres qui séparent sa maison près de Saintes à la Belgique qu’elle gagnera pour mourir ? A cette idée, elle constate une nouvelle fois désemparée : « Ça me crève le cœur d’aller mourir en Belgique ».

Aurélie Haroche