Dans la peau d’un jury littéraire

Paris, le jeudi 6 avril 2017 - « Une extraordinaire expérience thérapeutique et humaine » : C.G.O.S (le magazine du Comité de Gestion des Œuvres Sociales des établissements hospitaliers publics) décrit ainsi une pratique originale, démarrée au Centre Hospitalier de Thuir (Pyrénées Orientales) en 2011 et étendue depuis à d’autres établissements (Albi, Corse, Toulouse...), le Prix littéraire FOLIRE[1]. Doté d’un montant de 2000 € (lequel lui confère « une crédibilité dans le monde littéraire »), ce Prix FOLIRE a pour particularité d’être décerné par le vote annuel d’un jury constitué de personnes hospitalisées dans des services psychiatriques et pour objectifs de « permettre aux personnes souffrant de troubles psychiques de couronner la qualité littéraire d’un récit ou roman d’un auteur francophone », tout en « déstigmatisant ces patients » en leur prouvant qu’ils peuvent lire puis exprimer des choix et des opinions, comme tout le monde. Il s’agit là aussi d’une authentique « démarche thérapeutique », car la participation au jury découle d’une « prescription médicale » visant à contrer des « troubles de l’attention » et à restaurer la concentration et la confiance en soi. Les participants sont tous volontaires et les soignants travaillent préalablement « sur le sens du vote dans la vie démocratique. » La municipalité de Thuir s’implique d’ailleurs dans cette démarche citoyenne en « prêtant les isoloirs et les urnes » le jour du vote. Et des personnalités acceptent volontiers de parrainer cette initiative « psycho-littéraire » : Patrick Poivre d’Arvor, Bernard Pivot, Michel Drucker, Alexandre Jardin, et Mazarine Pingeot (pour l’édition 2016). Premier parrain du Prix, Patrick Poivre d’Arvor cita ainsi Michel Audiard (« Heureux soient les fêlés car ils laisseront passer la lumière ») pour évoquer « cette aventure FOLIRE, une idée formidable qui fait se retrouver, avec leurs fêlures, patients et auteurs. » Trois finalistes sont désignés au printemps par le comité d’organisation et leurs ouvrages sont lus par les patients « au sein de groupes de lecture » animés par des soignants. Ces écrivains « nominés » sont reçus lors d’un salon littéraire, organisé avant le vote final du jury en novembre, tradition d’attribution des prix littéraires oblige ! Détail intéressant : même s’ils ne remportent pas le Prix FOLIRE, les écrivains en compétition se disent « ravis par cette expérience humaine peu commune », notamment parce que ces patients-lecteurs ont une « sensibilité particulière » et leur posent des « questions originales. »

Dr Alain Cohen