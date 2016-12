Davantage d’autonomie pour les manipulateurs radio

Paris, le lundi 19 décembre 2016 - Après avoir obtenu en janvier dernier le grade de licence pour leurs diplômés, les manipulateurs d'électroradiologie médicale (Merm) bénéficient maintenant d’une plus grande autonomie, sans forcément la présence d’un médecin. Paru au Journal officiel ce 6 décembre, le décret de compétences des manipulateurs d’électro-radiologie médicale (Merm), pris en application de l'article 208 de la loi de modernisation de notre système de santé, modifie l’autonomie du manipulateur dans l’exercice de ses missions qui peut désormais réaliser certains actes sous la responsabilité du médecin, et non plus en sa présence.

Le Merm intervient dans les domaines de l'imagerie médicale, de la médecine nucléaire, de la radiothérapie et des explorations fonctionnelles, toujours sous responsabilité d'un médecin de la spécialité concernée (radiologue, radiophysicien en radiothérapie, (radio)pharmacien en médecine nucléaire ou tout autre médecin de la spécialité). Entré en vigueur le 7 décembre, le décret introduit trois niveaux de responsabilités selon les actes à effectuer : présence médicale non nécessaire ; présence médicale à même d'intervenir ; présence médicale effective.

Sans présence médicale

Le Merm peut faire au quotidien tout un ensemble d’actes, tels que l’accueil et l’information du patient sur le déroulement de l'examen ou du traitement, son installation et son positionnement, les paramétrage et déclenchement de l'appareillage, le recueil et l’analyse qualitative, traitement et transfert du signal ou de l'image, la préparation du matériel etc…

Viennent maintenant s’ajouter des actes et activités possibles sans médecin mais avec prescription ou protocole écrit et signé d'un médecin. Ainsi, dans le domaine de l'imagerie médicale, le Merm peut réaliser des actes d'exploration ne nécessitant pas l'administration concomitante de médicaments, à l'exclusion des échographies.

Dans le domaine de la médecine nucléaire, le Merm pourra assurer les mesure et vérification de l'activité des composés radioactifs, les mesure et vérification de l'activité prescrite par le médecin, la réalisation des actes d'exploration ne nécessitant pas l'administration concomitante de médicaments, ce qui correspond à des tâches attribuées au métier de dosimétriste dans la définition provisoire publiée sur le répertoire des métiers de la santé et de l'autonomie de la fonction publique hospitalière.

Quand un médecin peut intervenir, et avec prescription ou protocole écrit, le décret introduit notamment une ouverture possible du recueil du signal et des images en échographie sous condition d'un titre ou d'un diplôme dont la liste n'est pas encore fixée. Par ailleurs, le Merm pourra aussi désormais assurer certains actes d'imagerie interventionnelle.

Lorsqu'il exerce dans le cadre d'une pharmacie à usage intérieur il peut à présent, sous l'autorité technique d'un pharmacien, aider à la préparation, reconstitution ou mise en forme appropriée à leur utilisation des médicaments radiopharmaceutiques.



Pour tous les actes possibles avec ou sans présence médicale : Décret 2016-1672 du 5 décembre 2016 relatif aux actes et activités réalisés par les manipulateurs d'électroradiologie médicale

Dominique Monnier