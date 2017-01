De la ciclosporine pour le traitement du DRESS syndrome

Le syndrome DRESS (Drug Reaction (ou Rash) with Eosinophilia and Systemic Symptoms), toxidermie avec éosinophilie et symptômes systémiques, également appelé syndrome d’hypersensibilité médicamenteuse, fait partie des toxidermies graves, avec une mortalité estimée à 10 %. Il est souvent traité par corticoïdes oraux, prolongés plusieurs mois.

Ce court article relate les cas de deux patients qui ont été très rapidement améliorés par l’administration brève de ciclosporine. La première patiente est une femme de 40 ans qui prenait de la carbamazépine pour des convulsions post-traumatiques. Après une semaine de traitement, elle a présenté un DRESS avec éruption étendue et atteintes pulmonaire et rénale. Tout ceci s’est rapidement amélioré après prise de 100 mg de ciclosporine par jour pendant 7 jours.

Le second patient est un trentenaire qui prenait de la minocycline pour une folliculite. Il a présenté un syndrome DRESS avec éruption, œdème, adénopathies, fièvre, hépatite biologique. Tout est rentré dans l’ordre après trois jours de ciclosporine.

Bien qu’on connaisse mal la pathogénie du DRESS, le système immunitaire y joue un rôle important. Le traitement n’est pas codifié mais des corticoïdes sont souvent prescrits, ainsi que divers immunosuppresseurs.

Quatre cas de traitement par la ciclosporine ont déjà été rapportés, mais chez des patients antérieurement traités par corticoïdes avec diverses difficultés. L’expérience relatée ici fait conclure aux auteurs que la ciclosporine devrait être prescrite en première intention. Pour le moment, il ne s’agit que de deux cas, mais on sait qu’en matière de toxidermies, les essais cliniques sont particulièrement difficiles.

