De la plaque de psoriasis à la plaque sur les coronaires

Le psoriasis fait partie des maladies inflammatoires chroniques qui s’associent à une athérogenèse coronaire accélérée. Il s’agit là d’un modèle des plus utiles, voire idéal, pour préciser le rôle de l’inflammation systémique dans l’athérogenèse in vivo. L’augmentation du risque cardiovasculaire au cours du psoriasis pourrait être en partie le résultat d’une athérosclérose coronarienne infraclinique qui consisterait en la présence de plaques non calcifiées à haut risque, voire carrément vulnérables.

Les données qui pourraient étayer cette hypothèse plausible font cependant défaut, ce qui fait tout l’intérêt d’une étude de type cas-témoins récemment publiée dans Circulation. Trois groupes ont été constitués : (1) psoriasis (n = 105) ; (2) dyslipidémie nécessitant un traitement par les statines selon les recommandations du NCEP-ATP III (National Cholesterol Education Program-Adult Treatment Panel III) (n =100) : dans ce groupe, les participants étaient plus âgés que dans le précédent (+ 10 ans environ); (3) volontaires sains (n = 25). Un scanner coronaire a été systématiquement réalisé pour mesurer la charge totale en plaques athéromateuses et la charge en plaques non calcifiées (CPNC), mais aussi pour identifier les plaques à haut risque (PHR) dites molles (< 30 unités Hounsfield) ou encore à remodelage positif (>1,10), sans oublier les calcifications … Cinquante des 105 patients atteints d’un psoriasis ont bénéficié d’un second scanner coronaire au bout d’une année de traitement.

Une prévalence de lésions coronaires voisine de celle de patients de dix ans plus âgés avec une dyslipidémie

Dans le groupe psoriasis, les patients étaient plus jeunes et les facteurs de risque moins présents que dans le groupe 2 traité pour dyslipidémie : pourtant, la CPNC s’est avérée plus élevée dans le groupe 1 (1,18 ± 0,33 versus 1,11 ± 0,32, p = 0,02), alors que la prévalence des PHR s’est avérée similaire (p = NS).

Comparativement aux témoins, les patients atteints de psoriasis se sont distingués par : (1) une charge totale en plaques coronaires plus élevée (1,22 ± 0,31 vs 1,04 ± 0,22, p=0,001) ; (2) une CPNC plus élevée (1,18 ± 0,33 vs 1,03 ± 0,21, p = 0,004) ; (3) une haute prévalence des PHR, bien au-delà de celle attendue du seul fait des facteurs de risque traditionnels (odds ratio, 6,0 ; IC95, 1,1-31,7 ; p = 0,03). Par ailleurs, chez les patients traités pendant un an, la sévérité des lésions cutanées a diminué et parallèlement, a été observée une amélioration significative de la charge totale en plaques coronaires (β = 0,45 ; 0,23-0,67; p < 0,001) et de la CPNC (β = 0,53 ; 0,32-0,74 ; p < 0,001).

Cette étude transversale de type cas-témoins suggère donc que le psoriasis un tant soit peu sévère, maladie inflammatoire chronique à part entière, peut s’associer à des lésions coronaires évolutives du type plaques non calcifiées ou jugées à haut risque. La prévalence de ces dernières est voisine de celle de patients de dix ans plus âgés, par ailleurs atteint d’une dyslipidémie nécessitant un traitement. Enfin, la modulation de l’atteinte inflammatoire de l’organe-cible, en l’occurrence la peau, s’associe à une diminution du nombre des plaques coronaires non calcifiées. Autrement dit, le contrôle de sites inflammatoires situés à distance du cœur aurait un effet bénéfique sur le risque de maladie coronaire. Il faut rappeler cependant que cette étude est ouverte dans sa dimension prospective et qu’à ce titre, l’hypothèse précédente doit être examinée à l’aune de l’essai contrôlé.

Dr Catherine Watkins