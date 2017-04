De la vitamine D pendant la grossesse pour diminuer le risque de sifflements expiratoires de l’enfant ?

Pendant la première enfance, un sifflement expiratoire (wheeze) peut manifester une infection respiratoire qu’il est difficile de distinguer d’un asthme avant 5 ans. Parmi les facteurs de risque décrits (crèche, taille de la famille, tabac,), l’hypovitaminose D est maintenant reconnue comme un facteur favorisant d’infection. La vitamine D module le système immunitaire inné et acquis et ses récepteurs sont présents sur la plupart des cellules. Le taux de vitamine D au cordon est corrélé au taux maternel, à une concentration moindre. Un taux de 25-OH < 50 nmol/L traduit une insuffisance en vitamine D et < 25 nmol/L un déficit.

Des auteurs danois ont procédé à une recherche systématique, à partir des bases de données PubMed, Embase et Cochrane, des publications portant sur vitamine D et grossesse et infections des voies respiratoires et/ou sifflements des enfants jusqu’à 5 ans ou plus jeunes. Les titres et résumés ont été sélectionnés et les articles ont été revus par 2 auteurs. Les discordances ont été résolues par discussion ou par un 3ème auteur. Les publications ont été classées en essais contrôlés randomisés (ECR) qui évaluaient les effets d’une supplémentation en vitamine D pendant la grossesse, à partir de 27 semaines ou plus tôt et jusqu’à la naissance, et en études observationnelles qui comparaient les associations entre le statut en vitamine D jugé sur les taux de 25 OH-D pendant la grossesse ou au cordon et les problèmes respiratoires. Parmi les 4 ECR retenus, l’un montrait un effet protecteur de doses élevées de vitamine D (2000 UI) pendant la grossesse et d’une supplémentation de 800 UI du nourrisson jusqu’à 6 mois sur le nombre de visites médicales pour infections respiratoires de 6 à 18 mois (p = 0,004). Une méta-analyse des 3 autres ECR a permis d’observer une diminution du risque relatif de sifflements des enfants quand les mères étaient supplémentées en vitamine D (respectivement 800, 2 400 et 4 000 UI) pendant la grossesse (risque relatif = 0,81 ; intervalle de confiance à 95 % de 0,68 à 0,97 ; p = 0,025). Parmi les études observationnelles, 3 sur 4 classées de bonne qualité et 5 sur 10 de qualité moyenne ont montré une association inverse entre les taux de vitamine D au cordon et les sifflements et/ou les infections de l’enfant.

En conclusion, l’effet bénéfique des supplémentations en vitamine D pendant la grossesse sur les sifflements et/ou les infections respiratoires des jeunes enfants parait établi. Il reste à déterminer si les doses habituellement recommandées sont suffisantes.

Pr JJ Baudon