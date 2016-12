De l’argent pour la peau

La nécrolyse épidermique toxique (NET) est une maladie dermatologique aiguë caractérisée par la destruction brutale de la couche superficielle de la peau et des muqueuses en raison d’une allergie médicamenteuse.

L’étendue des lésions cutanées, évaluée en pourcentage de surface corporelle

(SC), permet d’estimer la sévérité de la maladie. Les soins locaux favorisent le drainage des exsudats et évite la macération. C'est cette gestion des lésions cutanées d’une patiente que nous rapportent deux infirmières de Jackson (Mississippi) et Covington (Louisiane).

Il s’agit d’une femme blanche de 77 ans, hospitalisée pour hyperthermie dont les antécédents comprennent une hypertension, une maladie rénale chronique, des saignements gastro-intestinaux récents. A son admission, l’examen révèle une érythrodermie douloureuse du tronc et elle est finalement transférée en soins intensifs. Des zones de décollement épidermique et des ulcérations des muqueuses sont présentes.

L’étendue des lésions est d’environ 90 % de la SC avec un signe de Nikolsky positif.

Moins de douleur et des changements de pansement moins fréquents

Au moment de la consultation des infirmières spécialisées, les soins topiques comprennent une application de vaseline combinée à une triple antibiothérapie en onguent. Cette application se révèle difficile en raison de la douleur et des applications fréquentes liées à la présence des exsudats. Finalement, l’équipe spécialisée recommande l'utilisation d'un pansement en mousse de silicone au sulfate d'argent permettant le transfert de l’exsudat vers un pansement absorbant. Cette option a été choisie en raison de la capacité de ce pansement à minimiser la douleur, à absorber l'exsudat et optimiser les temps de changements des pansements absorbants. Le sulfate d'argent a une durée de vie de 14 jours. La couche de contact a pu être laissée en place et les changes n’ont concerné que les pansements d’absorption. A chacun d’eux, les infirmières ont pu observer une amélioration du lit des plaies avec une augmentation de la surface épithéliale et une absence de macération. Lorsque l’épithélialisation a été suffisante, la fréquence de changement des pansements externes a été réduite. La douleur a diminué après l'initiation de ce traitement et les antalgiques n’ont plus été nécessaires pour l'évaluation de l’efficacité du traitement et le renouvellement des pansements.

L'épithélialisation s’est faite sur une période de 12 jours

Une revue de la littérature a recueilli peu d’informations sur l’utilisation de ces pansements dans la prise en charge des patients avec une NET. Une étude recommande cependant leur emploi pour la gestion des brûlures. C’est une approche similaire qui a permit à l’équipe de réduire la fréquence de changement des pansements et de diminuer la douleur durant cette opération. La mousse de silicone au sulfate d’argent est restée en place plusieurs jours et, seuls, les pansements secondaires ont été changés.

Martine Lauriou