De l’effet de la stimulation électrique fonctionnelle sur la plasticité cérébrale

La recherche de JA Palmer aborde la SEF non pas sur un plan réadaptatif mais rééducatif, en se rapportant à des travaux récents selon lesquels chez l’hémiplégique, la vitesse optimale de marche serait atteinte lors du fonctionnement équilibré des 2 cortex moteurs - sain et lésé- des muscles du membre inférieur. Ainsi, toute stratégie de rééducation rétablissant la balance inter hémisphérique des homonculus moteurs pourrait améliorer la mécanique de la marche et la fonction ambulatoire.

En neurologie, l’électrostimulation musculaire fonctionelle (SEF) peut être utilisée à des fins réadaptatives, afin de faciliter un mouvement perturbé du fait d’une lésion cérébrale, et pour autant fonctionnellement nécessaire. Concrètement, la SEF de certains muscles au membre supérieur ou au membre inférieur vise à améliorer la fonction de préhension ou la marche. L’impulsion électrique peut être induite par le thérapeute, par le patient, ou automatiquement déclenchée à la marche par un contacteur placé dans la chaussure. Pour le membre inférieur, la principale indication concerne la loge antéro-externe de la jambe, permettant la flexion dorsale et éversion du pied lors du passage du pas.

Référence

Palmer JA et coll. : Single Session of Functional Electrical Stimulation-Assisted Walking Produces Corticomotor Symmetry Changes Related to Changes in Poststroke Walking Mechanics. Oxford Academic Phys Ther., 2017: 97: 550-560.