De l’huile de poisson pour mieux respirer ?

L'incidence de l'asthme a plus que doublé dans les pays occidentaux au cours des dernières décennies. Dans le même temps, notre régime alimentaire s’est modifié : nous consommons plus d’acides gras polyinsaturés omega 6 et moins d’omega 3, en particulier les acides gras polyinsaturés à longue chaîne (LCPUFA) dont les acides eicosapentaénoïque (EPA) et docosahexaénoïque (DHA). Un déficit en acides gras omega 3 favoriserait la production de leucotriènes, médiateurs responsables d’une bronchoconstriction, en cas d’inflammation.

Des études observationnelles ont suggéré une association entre un régime pauvre en omega 3 pendant la grossesse et un risque accru d’asthme chez l’enfant. Pour aller plus loin, des auteurs danois ont réalisé un essai en double aveugle, randomisé et contrôlé de supplémentation en omega 3 chez des femmes enceintes (1).

Près de 700 enfants suivis jusqu’à 3 ans

Sept cent trente-six femmes enceintes de 24 semaines ont été tirées au sort pour recevoir 2,4 g de LCPUFA (sous forme de 4 capsules de 1 gramme d’huile de poisson) ou un placebo (capsules d’huile d'olive) par jour.

Les enfants ont été suivis jusqu’à l’âge de 3 ans. Le critère d'évaluation principal était l’apparition d’un asthme ou de sifflements respiratoires persistants, les critères secondaires considérés étaient les infections des voies respiratoires inférieures, les exacerbations d'asthme, l'eczéma et l’apparition d’une sensibilisation allergique.

Au total, 695 enfants ont été étudiés.

Le risque de sifflements persistants ou d'asthme dans le groupe intervention était de 16,9 %, contre 23,7 % dans le groupe témoin (hazard ratio de 0,69 ; intervalle de confiance à 95 % [IC95] de 0,49 à 0,97; p = 0,035), ce qui correspond à une réduction de risque relative de 30,7 %. Les analyses des sous-groupes pré-spécifiés suggère un effet plus marqué chez les enfants nés de femmes ayant des taux sanguins d’EPA et de DHA bas au moment de la randomisation. Concernant les critères secondaires, l’analyse montre que la supplémentation en omega 3 est associée à une réduction significative de risque d'infections des voies respiratoires inférieures (de 31,7 % par rapport à 39,1 %, soit un hazard ratio de 0,75, IC95 de 0,58 à 0,98 ; p = 0,033), mais reste sans effet statistique sur les exacerbations d'asthme, la présence d'un eczéma ou la sensibilisation allergique.

Pour les auteurs, la supplémentation en omega 3 au cours du troisième trimestre de la grossesse confère un bénéfice aux enfants avec une réduction importante (atteignant 30 %) du risque d'asthme mais également d’infections respiratoires.

La prudence est de mise

L’éditorialiste (2), malgré ces résultats très prometteurs, invite à la prudence. En effet, les doses d'EPA et de DHA administrées (2,4 g par jour) sont environ 15 à 20 fois supérieure à l'apport journalier moyen alimentaire aux Etats-Unis. Avant de passer à la pratique clinique, il est donc impératif de s'assurer que cette dose n’entraine pas d’effets indésirables sur le comportement ou la cognition de l’enfant, et à plus long terme, ou encore, d’effets secondaires chez la mère, que les auteurs ne mentionnent pas.

Dr Béatrice Jourdain