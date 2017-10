De l’intérêt du dépistage systématique de la fibrillation auriculaire en gériatrie

La fibrillation auriculaire est fréquente chez les sujets âgés. Et pourtant rarement diagnostiquée avant l’accident. L’utilisation en routine d’un appareillage simple permettant l’enregistrement d’un ECG bipolaire d’une minute pourrait réduire le risque si l’on en croit l’expérience d’une équipe de Bruges en Belgique qui, après avoir effectué ce test simple chez 1108 patients consécutifs de plus de 65 ans en consultation de médecine générale a pu mettre en évidence une fibrillation auriculaire chez 12% d’entre eux. Parmi celles-ci, 30% étaient inconnues du patient et de son médecin, soit 2% de l’ensemble de la population dépistée…

Référence

Strisciuglio T, et coll. Screening for atrial fibrillation in patients aged 65 and above in a primary care setting. 11th Belgian Heart Rhytm Meeting, Bruxelles, 5-6 octobre 2017.