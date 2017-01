De Molière à M6 : 350 ans de caricatures des pharmaciens

Paris, le jeudi 19 janvier 2017 - Il était difficile d’échapper à cette information tant elle s’est propagée au-delà de la sphère de la presse médicale pour faire les choux gras des magazines « people ». Ainsi donc, Isabelle Adenot, présidente du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP), a récemment fait parvenir un courrier à la direction de la chaîne M6 pour protester contre l’image « négative et dévalorisante du pharmacien d’officine » renvoyée par l’un des personnages de la série humoristique « Scènes de ménage ».

Pour l’Ordre, le personnage campé par Grégoire Bonnet, un pharmacien d’officine plutôt obnubilé par sa réussite financière (il lit un magazine fictif intitulé « Thunes »), risque « d’altérer la perception du public envers un professionnel de santé qualifié et consciencieux, dont la vocation est d’apporter quotidiennement son expertise au service des patients et de la santé publique ».

Pour la direction de la chaîne qui se dit désolée « que certains membres de (la) profession aient pu être blessés, voire vexés, par certains de (ces) sketches », tous les personnages de la série ont des caractères « exagérés afin d’atteindre leur fonction comique ». De plus, celle-ci ne croit pas que le traitement volontairement caricatural du personnage puisse avoir pour effet « d’altérer la perception du public vis-à-vis de la profession de pharmacien et encore moins de la compétence de ses membres ».

Une profession caricaturée depuis des siècles

Il y a presque un an jour pour jour, M6 avait déjà fait grincer des dents l’Ordre et les syndicats en diffusant un reportage dans son émission « Capital » dans lequel il était dit que le pharmacien d’officine était « le commerçant le mieux payé de France ». Une pétition avait même été lancée sur Internet à l’adresse de la ministre de la Santé, Marisol Touraine, « Pour que M6 arrête d'associer tous les pharmaciens à de simples vendeurs de boîtes ». Pour autant que l’intention soit légitime, ce statut de professionnels de santé auquel les pharmaciens voudraient que le grand public les associe peine toujours à se substituer à l’image de commerçant aisé qui leur colle à la peau et qui est véhiculée depuis des lustres par le théâtre et la littérature.

En 1673, dans la scène d’exposition de son Malade imaginaire, Molière met son héros, Argan, aux prises avec l’interminable et très onéreuse prescription que lui a prodiguée Monsieur Fleurant, son apothicaire dont les comptes passeront à la postérité sous la forme d’une expression popularisée au XIXe siècle. Dans Madame Bovary, Flaubert n’épargne pas non plus la profession qui est représentée par le pédant Monsieur Homais, parangon de cette bêtise bourgeoise honnie par l’auteur. Eugène Labiche, dans une pièce de 1858 intitulée Un monsieur qui a brûlé une dame, met pour sa part en scène un certain Blancminet, pharmacien de son état qui, voyant son commerce mis à mal par la « santé de bœuf » de ses patients potentiels, décide de « joindre une seconde corde à son arc » en s’établissant également horloger et en s’arrangeant pour que 3 des 5 montres du village soient toujours en réparation.

Chacun bien dans son rôle

Si l’on doit bien trouver ci et là des personnages de pharmaciens qui échappent à la caricature, il faut tout de même reconnaître que la profession a été quelque peu malmenée par la littérature française. Souvent prétentieux et fleurtant avec les limites de la cupidité, l’apothicaire puis le pharmacien ont longtemps été utilisés par les auteurs comme les modèles négatifs d’une catégorie sociale accusée de s’enrichir sur le dos des plus pauvres et des plus sots. A l’instar des riches commerçants couverts de soie et de bijoux ou des capitalistes à cigare et haut de forme, ils ont leur place dans le grand musée de la satire sociale.

Pour autant, toutes les études diligentées sur ce thème montrent que les Français ont une image bien plus flatteuse de leur pharmacien que celle véhiculée par les romans ou les pièces de théâtre : compétent, professionnel, rassurant, intègre… Ils le parent de toutes les vertus dont la littérature l’avait privé. Autres temps autres mœurs, peut-être. Perception du décalage voulu entre fiction et réalité, plus certainement. Si l’Ordre est donc bien dans son rôle « d’assurer la défense de l’honneur de la profession », tel qu’inscrit dans le code de la santé publique, les auteurs de la série de M6 le sont également en usant de tous les artifices de la comédie pour atteindre leur objectif : faire rire. Le bon sens reconnaîtra les siens.

Benoît Thelliez