De nouveaux biomarqueurs d’activité identifiés pour le vitiligo

Les molécules CD solubles (sCD), qui ont été libérées dans le sang par des lymphocytes activés, constituent un reflet de l’activité immuno-inflammatoire. Le vitiligo est une maladie inflammatoire, mais contrairement à d’autres dermatoses, l’inflammation ne se traduit pas par un érythème ou d’autres signes classiques, mais simplement par la dépigmentation. Disposer de biomarqueurs de l’inflammation serait donc très utile.

Le but de cette étude était de savoir si le dosage sanguin de trois molécules CD solubles, sCD25, sCD27 et sCD40L, pouvait renseigner sur l’évolutivité du vitiligo. L’étude a concerné 93 patients adultes atteints de vitiligo, certains stables, d’autres actifs avec une progression récente, d’autres encore en cours de repigmentation. Deux tiers des patients recevaient un anti-inflammatoire topique.

Si l’on considère la moyenne des dosages, les taux de sCD25 et de sCD27 sont plus élevés en cas de vitiligo actif qu’en cas de vitiligo stable. De plus, pour ce qui concerne le sCD27, un taux élevé est statistiquement corrélé avec une progression au cours des mois suivants. On peut donc considérer ces molécules CD solubles comme d’utiles biomarqueurs du vitiligo. Il faut cependant ajouter que les différences observées sont statistiques, et qu’il existe un considérable chevauchement des valeurs individuelles entre les groupes étudiés.

Si l’intérêt de ces biomarqueurs se confirme, c’est donc leur évolution chez un même patient, par exemple sous l’effet d’un traitement, qui pourra éventuellement venir compléter les évaluations cliniques.

