De nouvelles précisions sur les cas de méningites à l’université de Dijon

Dijon, le jeudi 29 décembre 2016 - Trois étudiants de l’Université de Bourgogne-Franche-Comté à Dijon ont été touchés par une méningite bactérienne dont deux sont décédés. Dans ce cadre l’Agence Régionale de Santé (ARS) a annoncé une campagne de vaccination pour la rentrée universitaire début janvier. Quelques précisions concernant ces infections et cette campagne de vaccination ont été apportés aujourd’hui. Concernant la bactérie en cause, il s’agit d’une méningite à méningocoque w135, habituellement présente en Afrique et qui a récemment provoqué une importante flambée épidémique au cours du pèlerinage à La Mecque.

Quant à la campagne de vaccination il est prévu de procéder par étapes, d'abord en vaccinant les personnes qui ont fréquenté le même bâtiment que les victimes décédées. Le Dr Carole Boiret, de l’ARS de bourgogne explique ainsi : « nous réfléchissons pour pouvoir vacciner par étapes, environ 1 000 personnes ».

Un centre de vaccination sera créé sur le campus universitaire dans les jours qui viennent.

Rappelons que cette vaccination qui commencera le lendemain de la rentrée, le mercredi 4 janvier, sera gratuite et non obligatoire et qu’elle durera trois mois pendant lesquelles les cours seront maintenus.

