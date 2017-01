De quoi la fibrose après allogreffe hépatique est-elle le présage ?

L’évolution histologique de la fibrose hépatique asymptomatique après une allogreffe de foie est bien connue. Son pronostic au long cours est en revanche moins clair. Pour en savoir un peu plus sur les facteurs de risque et le pronostic à 20 ans, une équipe internationale a réalisé une étude rétrospective des dossiers de 300 enfants ayant bénéficié d’une allogreffe hépatique dans 8 centres internationaux de transplantation.

Conformément au protocole de suivi, une biopsie hépatique avait été réalisée chez tous les enfants 10 ans après la greffe, alors qu’ils étaient asymptomatiques (ALAT > 50 I/l). Les résultats histologiques de cette biopsie ont été corrélés aux données cliniques parmi lesquelles figuraient aussi la re-transplantation et la survie.

Les résultats histologiques de la biopsie à 10 ans étaient normaux ou sub-normaux chez 68 enfants (23 %), mais une fibrose périportale ou centrale « sans pont » entre les espaces était présente chez 142 enfants (47 %) et « avec ponts » chez 61 enfants (20 %). Enfin, 29 enfants (10 %) présentaient une cirrhose.

Les auteurs identifient plusieurs facteurs significatifs permettant de prévoir le risque de fibrose. Il s’agit d’une sérologie négative au CMV (cytomégalovirus) au moment de la greffe (OR [odds ratio] = 1,88 ; intervalle de confiance à 95 % [IC95] de 1,02 à 3.44), d’antécédents de rejets attestés par biopsie (1,86 ; 1,05 à 3,32), de la positivité des auto-anticorps sériques (2,97 ; 1,11 à 7,96) et du maintien d’un traitement immunosuppresseur y compris les stéroïdes (1,95 ; 1,09 à 3,49).

En revanche, le risque de fibrose ne semble pas dépendre de facteurs en lien avec l’intervention, comme le temps de réfrigération, l’âge au moment de la greffe, ou le type de greffe. Vingt ans après la greffe, les données sont disponibles pour 108 patients. Parmi eux, 6 ont été re-tranplantés, 1 à cause d’une thrombose de l’artère hépatique et 5 pour une cirrhose inexpliquée. 10 sont décédés depuis la biopsie à 10 ans, dont 1 parmi les re-transplantés. Cinq sont décédés d’insuffisance hépatique, les 5 autres d’une autre cause indépendante de la greffe. Les 5 personnes décédées de cirrhose avaient toutes une fibrose à la biopsie des 10 ans, mineure pour 2 d’entre eux, « avec ponts » pour 2 autres et 1 avec cirrhose pour le dernier.

Les auteurs attirent l’attention sur les conséquences au long cours de la fibrose retrouvée à la biopsie 10 ans après l’allogreffe chez des enfants asymptomatiques, qui peut être responsable jusqu’à 20 ans après la transplantation d’une cirrhose et d’insuffisance hépatique avec perte du greffon ou mortalité.

Dr Roseline Péluchon