Décès après une chimiothérapie à Nantes : le protocole utilisé suspendu

Paris, le mardi 20 décembre 2016 – Entre le 10 et le 13 novembre, trois patients atteints de lymphome et traités au CHU de Nantes mourraient après qu’ait été initié un protocole « d’intensification avec autogreffe de cellules souches ». Un quatrième malade a dû être admis en réanimation. Les quatre sujets, ainsi qu’un cinquième n’ayant pas présenté de complications, s’étaient vus appliquer un protocole associant carmustine, etoposide, cytarabine, cyclophosphamide et mesna (BEAC). Ce schéma thérapeutique a longtemps été utilisé, avant d’être remplacé depuis une dizaine d’années en France par un protocole qui recourt au melphalan à la place du cyclophosphamide (appelé protocole BEAM). Cependant, la rupture de stock du melphalan a conduit à une reprise du BEAC.

Un cas isolé

Les premières investigations conduites notamment par l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) n’ont pas permis d’identifier une cause "apparente" à ces décès. Cependant, la vigilance la plus stricte s’impose.

Aussi, la Direction générale de la Santé a demandé dès la connaissance des décès que tout événement indésirable lié à l’utilisation du protocole BEAC lui soit rapporté. « A ce jour, aucun incident n’a été signalé par un autre établissement » indique dans un communiqué publié hier le ministère de la Santé. Parallèlement, l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) et l’Institut national du cancer (INCA) ont été priés d’élaborer de nouvelles recommandations concernant les protocoles d’intensification mis en œuvre chez les patients atteints de lymphome.

Le BEAC (utilisé faute de mieux) suspendu

En dépit de l’absence d’autres évènements similaires à ceux rapportés à Nantes, l’INCA et l’ANSM ont appelé à la suspension temporaire du recours au protocole BEAC. Si dans leur communiqué, l’INCA et l’ANSM affirment que cette recommandation n’est pas liée aux effets secondaires du cyclophosphamide (les agences évoquent une « absence d’élément hautement prédictif de toxicité cardiaque du cyclophosphamide »), son remplacement ces dernières années par le melphalan était, on le sait, lié à une volonté de réduire les effets secondaires associés au premier. Aujourd’hui, alors que les difficultés d’approvisionnement en melphalan paraissent résorbées, le recours au protocole BEAC ne semble plus justifié, ce qui légitime les préconisations de l’INCA et de l’ANSM quand à sa suspension. Néanmoins, les deux institutions souhaitent accompagner les établissements dans cette transition et les invitent à leur signaler toute rupture de stock de melphalan.

La question des ruptures de stocks toujours en suspens

Ces préconisations ne s’appliquent pas aux composants isolés du protocole BEAC, tiennent à préciser l’INCA et l’ANSM qui soulignent que ces substances peuvent toujours être utilisées dans le cadre d’autres schémas thérapeutiques. Si concernant le cas spécifiques de Nantes les investigations se poursuivent, sur le terrain des ruptures de stocks, qui ces derniers mois ont régulièrement été dénoncées par les équipes concernées, cette affaire permettra peut-être une véritable prise de conscience et la mise en œuvre de dispositifs allant au-delà de la simple réponse au cas par cas.

Aurélie Haroche