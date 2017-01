Décès d’un nourrisson : faut-il suspendre l’Uvestérol D ?

Paris, le mardi 3 janvier 2017 – L’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) a confirmé hier qu’un nourrisson de dix jours est décédé le 21 décembre à son domicile d’un « arrêt cardio-respiratoire » potentiellement consécutif à l’administration d’une dose d’Uvestérol D. « Des investigations sont en cours pour déterminer les causes exactes du décès et savoir s’il est susceptible d’être imputé à l’Uvestérol D » précise encore l’ANSM. Cette dernière affirme par ailleurs être « en lien étroit avec les centres régionaux de pharmacovigilance (CRPV) concernés depuis le 22 décembre ». Cette présentation des faits contraste quelque peu avec celle proposée par certains médias, dont le Figaro. Plusieurs journaux ont en effet indiqué que l’enfant avait été transféré à l’hôpital Cochin où il serait mort, ce qu’a démenti sans nuance ce matin l’Assistance publique des hôpitaux de paris (AP-HP). Par ailleurs, de manière plus problématique, le Figaro indique que si le patron de l’ANSM a bien été prévenu le lendemain du décès, ce n’est que le 27 décembre que des investigations élargies débutent et le 30 décembre seulement que les centres de pharmacovigilance sont dûment alertés.

Fausse route et malaise vagal

Pour beaucoup, ce retard supposé dans la prise en compte de ce décès sera perçu comme une manifestation supplémentaire du défaut de diligence de l’ANSM face au cas de l’Uvestérol D. Traitement destiné à prévenir les carences en vitamine D, notamment chez le nourrisson, largement prescrit (notamment par certaines grandes maternités parisiennes), Uvestérol est cependant l’objet de mesures de surveillance depuis 2006. Des cas de malaise vagal (probablement liés à un mauvais positionnement de la pipette) ou de fausse route alimentaire sont en effet régulièrement (bien que rarement) recensés (93 cas entre 2006 et 2013 dûment répertoriés). Si aucun décès n’a été déploré depuis 1990 date de la mise sur le marché de l’Uvestérol, certaines complications peuvent donner lieu à des hospitalisations en cas par exemple de détresse respiratoire. Ces signalements ont conduit l’ANSM à intervenir auprès du fabricant Crinex dès 2006 afin d’obtenir de nouvelles mesures de précautions. Messages d’alerte auprès des professionnels de santé, utilisation d’une nouvelle pipette (qui permet notamment d’éviter l’administration trop rapide de la dose) ou encore recommandations renforcées aux parents sur les conditions d’utilisation ont ainsi jalonné ces dernières années.

Des précautions d’usage multiples

Ces différentes dispositions n’ont cependant pas permis de faire totalement disparaître les accidents, notamment parce que les précautions à prendre sont nombreuses (prise avant la tétée, position semi-assise, pipette à l’intérieur de la joue et en laissant l’enfant téter, pas d’allongement immédiatement après l’administration) et qu’elles peuvent être omises dans la quotidienneté. Aussi, certains spécialistes ont-ils commencé à plaider pour la suspension d’Uvestérol, constatant notamment que de nombreux produits de substitution existent (qui en raison de leur formulation moins huileuse et leur présentation parfois différente exposeraient à des risques moindres que ceux associés à Uvestérol D).

Des menaces sans mise à exécution

Selon les documents publiés par l’ANSM, la Commission nationale de pharmacovigilance (CNPV) s’est fait écho en 2010 de ces inquiétudes et a préconisé qu’Uvestérol ne puisse pas être administré aux nourrissons de moins d’un mois (qui comptabilisent la majorité des accidents). Crinex a préféré proposer que soit recommandé pour l’administration lors du premier mois une dilution dans l’eau ou du lait. Face à cette suggestion, la Commission nationale de pharmacovigilance (CNPV) a opté pour un sursis. Cependant, un an plus tard, elle réitérait et transmettait le dossier à la Commission d’autorisation de mise sur le marché (CAMM). Celle-ci demande alors au laboratoire l’établissement d’un plan de gestion des risques, sans cependant confirmer la contre-indication lors du premier mois de la vie. Trois ans plus tard, de nouvelles présentations d’Uvestérol sont mises sur le marché et le médicament est l’objet d’une surveillance régulière, mais que beaucoup considèrent comme peu réactive et efficace.

Pression pour une suspension

Le décès du nourrisson francilien ce 21 décembre pourrait pousser l’ANSM à davantage de réactivité. Selon le Figaro et le Monde, un grand nombre de spécialistes, notamment au sein des CRPV l’y incitent. « Vu la gravité de la situation, une décision forte de l’ANSM serait la bienvenue » déclare ainsi au Monde le professeur Jean-Louis Montastruc, du service de pharmacologie médicale et clinique au CHU de Toulouse. Depuis le 30 décembre, la même attente se lit dans les mails que s’échangent les responsables des CRPV selon le Figaro. « Ne faut-il pas se poser la question d’une information rapide des médecins et des parents et d’une suspension d’utilisation » s’interroge ainsi la responsable du CRPV du Val de Loire, qui trouve un écho certain chez le responsable du CRPV de Necker-Cochin : « La question de la suspension en urgence de l’utilisation de ce produit me semble effectivement posée ». La balle est désormais dans le camp de l’ANSM et probablement du ministère de la Santé.

Aurélie Haroche