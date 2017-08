Déclin cognitif léger précoce, la fluidité verbale comme signe d'alerte ?

La détection précoce de troubles cognitifs se fait via des tests souvent chronophages et requérant une expertise particulière.

Raison pour laquelle les cliniciens essayent de voir si ces altérations cognitives ne pourraient pas être soupçonnées sur base de manifestations cliniques plus facilement repérables.

C'est dans ce contexte que se situe le travail d'une équipe américaine qui s'est intéressée à la façon dont les individus s'expriment de façon courante.

Ont été concernés 264 sujets enrôlés dans l'étude longitudinale WRAP (Wisconsin Registry for Alzheimer's Prevention) en raison de l'existence d'antécédents familiaux de maladie d'Alzheimer.

Les investigateurs ont analysé à deux reprises, et à 2 ans de distance, la description verbale d'un dessin comportant de multiples objets. La durée de la description était de l'ordre d'une minute à une minute trente.

Ils ont rapporté lors de l'édition 2017 de l'Alzheimer's Association International Conference (AAIC>.17) que les 64 sujets ayant un déficit cognitif léger précoce dûment diagnostiqué et confirmé selon les méthodes traditionnelles présentaient un déclin plus rapide sur deux aspects : le contenu même de la description et la facilité d'expression (fluidité du discours).

Dans l'étude, l'analyse a été faite de façon automatique. Si les modifications du langage courant sont subtiles, elles sont néanmoins relativement faciles à repérer. Il s'agit notamment d'une utilisation de phrases plus courtes et moins élaborées grammaticalement, d'un recours fréquent à des mots moins ou pas spécifiques, plus d'hésitations, de répétitions de mots et, globalement, un temps plus long pour exprimer un même contenu.

La constatation de modifications de ce type dans le langage courant pourrait donc être un signal incitant à la réalisation des tests cognitifs classiques et il se pourrait même que l'analyse automatique du langage accède au statut d'outil de dépistage précoce de troubles cognitifs légers.

Dr Jean-Claude Lemaire