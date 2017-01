Délit d’entrave à l’IVG sur internet : la commission mixte paritaire n’accouche pas !

Paris, le jeudi 26 janvier 2017 - Après des débats tendus, qui avaient tourné à l’injure, et l’adoption de deux textes très différents par l’Assemblée et le Sénat avant Noël, députés et sénateurs réunis en commission mixte paritaire avaient pour mission de se mettre d’accord sur une version commune du texte prévoyant l’extension du délit d’entrave à l’IVG à internet.

Ces discussions ont échoué et une nouvelle version du texte sera examinée en séance publique jeudi 26 janvier à l’Assemblée.

Le rapport de force devrait permettre qu’il soit adopté avant d’être présenté à nouveau aux Sénateurs. Le temps reste néanmoins compté. Ainsi du fait de l’élection présidentielle, le Parlement arrêtera de siéger à la mi-février et il n’est pas certain que la prochaine majorité fasse une priorité de ce cheval de bataille.

Quant au désormais célèbre député Jean-Frédéric Poisson il a résumé la pensée des opposants à cette proposition de loi par cette boutade : « si vous voulez fermer les sites qui donnent de fausses informations, commencez par fermer celui du parti socialiste ».

FH