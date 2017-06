Délivrance des médicaments à l’unité : le LEEM se range parmi ses opposants

Paris, le vendredi 16 juin 2017 - Après les pharmaciens d’officine, leurs syndicats, l’organisme de récupération des médicaments non utilisés Cyclamed, c’est désormais au tour du LEEM, le syndicat des entreprises pharmaceutiques, de fustiger le concept de délivrance des médicaments à l’unité porté, entre autres, par Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle. Dans une vidéo mise en ligne le 13 juin, Eric Baseilhac, directeur des Affaires économiques au LEEM, y explique, point par point, en quoi il s’agit « typiquement d’une fausse bonne idée ».

Emboitant le pas de Philippe Gaertner, le président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF), qui déclarait en mars dernier que cette proposition ne tenait pas compte « des réalités du métier », notamment en ce qui concerne la dispensation à l’unité pour les patients atteints de maladies chroniques qu’il qualifiait d’« aberration », de Thierry Moreau Desfarges, président de Cyclamed, qui estimait, il y a peu, ce projet « dangereux pour la sécurité des patients et complexe pour son organisation », ou encore de 90 % des pharmaciens sondés en mars dernier par la société Celtipharm qui s’opposent à la vente à l’unité, le LEEM rejette donc en bloc cette pratique.

Un seul coupable : la mauvaise observance

Considérant qu’ « il n’y a pas de gaspillage de médicaments parce qu’il y aurait trop de comprimés », mais « parce que nous arrêtons les traitements trop tôt », E. Baseilhac rejoint notamment T. Moreau Desfarges pour qui « la mauvaise observance est responsable de la plus grande partie des médicaments non utilisés ». De surcroît, « en obligeant le pharmacien à déconditionner les médicaments de chaque boîte pour les reconditionner à l’unité », le LEEM rappelle que l’on « génère une manipulation supplémentaire » synonyme d’une augmentation des risques pour les patients.

E. Baseilhac se demande également comment il sera possible de respecter la « directive européenne qui essaye de lutter contre la contrefaçon des médicaments en imposant la traçabilité des médicaments boîte par boîte (…) si l’on déconditionne les comprimés de chacune des boîtes » et fait le pari que « cette mesure ne permettra jamais de générer des économies pour la Sécurité sociale », mais qu’au contraire elle risque d’engendrer un surcoût. Pour lutter efficacement contre le gaspillage des médicaments, le LEEM considère enfin qu’il faut, ainsi que le prône l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), « insister sur la juste prescription et la sensibilisation des patients au bon suivi du traitement ».

Benoît Thelliez