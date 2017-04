Démissions en série d’infirmiers dans une clinique à Strasbourg

Strasbourg, le 13 avril 2017 – Le 27 février dernier, la clinique Rhéna, qui emploie plus d’un millier de professionnels de santé, ouvraient ses portes. Elle est née de la fusion des cliniques Adassa, Diaconat et Sainte-Odile.

Depuis, vingt cinq infirmiers (IDE) dont dix de bloc opératoire (IBODE) ont démissionné. Selon des témoignages ce sont les mauvaises conditions de travail qui seraient en cause. De plus, en un mois d'activité, la clinique a accueilli 8 600 patients dont 1 800 en chirurgie ce qui entrainerait une surcharge de travail pour les IDE et les IBODE.

Dans un mail adressé aux praticiens et que les Dernières nouvelles d’Alsace a pu consulter, la direction explique : « vous savez que nous avons eu à faire face à une vague importante de démissions et malgré nos efforts de recrutement pour renforcer l’équipe des infirmières en salle d’opération, nous restons en situation de sous-effectif au bloc opératoire (…) Nous devons donc adapter l’activité du bloc opératoire à l’effectif actuel (...) Nous devons réduire notre activité, au moins transitoirement ».

Au-delà d’un problème de "cadences infernales" certains pointent également l’état d’esprit qui a présidé à la fusion et l’erreur fondamentale d’avoir voulu regrouper sur un même site trois cliniques installées depuis des décennies qui plus est de trois obédiences religieuses différentes (catholique, juive et protestante). La structure est désormais située à la périphérie de Strasbourg alors que les trois précédentes étaient implantées en centre ville ce qui a provoqué à la fois une détérioration de l’environnement de travail et des difficultés supplémentaires d’accès pour les personnels.

Avis aux amateurs, la clinique recherche quinze IBODE expérimentés...

F.H.