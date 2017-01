Dengue chez les enfants, un grand risque de choc

La dengue est la plus fréquente des arboviroses, endémique dans plus de 100 pays des régions intertropicales où voyagent environ 120 millions de personnes. De fait, le nombre cas de dengue au retour de ces pays a augmenté. Le choc est la complication la plus sévère affectant particulièrement enfants et adultes jeunes : seul un traitement rapide peut réduire le risque de mortalité d’où l’importance de déterminer les facteurs de risque.

Une étude a été réalisée à l’Institut de Médecine Tropicale du Paraguay en 2011-2013, pendant une épidémie liée au sérotype 2. Plus de 500 enfants ont été hospitalisés et les formes de leur maladie ont été classées en sévères et non sévères selon les critères de l’OMS. Les formes sévères s’accompagnaient d’une fuite plasmatique responsable de choc ou d’une détresse respiratoire et/ou d’hémorragies ou d’une défaillance pluri-viscérale.

Le diagnostic a été posé sur la présence d’anticorps IgG et IgM et la mise en évidence de la protéine DENV ou du génome par PCR.

Les trois quarts des enfants hospitalisés sont concernés

Parmi 471 enfants hospitalisés avec le diagnostic de dengue, 354 (75 %) ont présenté un choc à l’admission ou ultérieurement. L’âge moyen des patients était de 10,2 ± 4 ans, sans différences d‘âge ni de sexe dans les formes avec ou sans choc. La prévalence de plusieurs signes était comparable dans les deux formes : rash (50 % vs 56 %), myalgies (45 % vs 40 %), vomissements (66 % vs 68 %) et manifestations hémorragiques (24 % vs 21,2 %). Les patients avec à l’admission PCR+ ou antigène NS1+ et IgM+ et IgG- ont été considérés comme ayant une infection primaire, ceux avec PCR+ ou Ag NS1+ et IgG+ (avec ou sans IgM) comme ayant une infection secondaire mais ceci n’avait pas d’influence significative sur la prévalence du choc (76,2 % vs 71,6 %, P = 0,3). En revanche, les facteurs significativement associés à l’état de choc étaient l’âge (> 5 ans : odds ratio [OR] 1,6 ; intervalle de confiance à 95 % [IC] 1-2,8 P<0,05), des douleurs abdominales (OR 2,5 ; IC 1,3-4,9 P=0,006), un temps de thromboplastine activée allongé (OR 4 ; IC 1,6-10 P<0,001) et un taux de fibrinogène bas (OR 2,5 ; IC 1-5,9 P = 0,02). Environ 12 % des malades ont été admis en soins intensifs et deux sont décédés (létalité 0,35 %)

Cette étude confirme la pertinence de la plupart des marqueurs cliniques de gravité retenus par l’OMS et identifie d’autres variables supplémentaires qui pourraient aider à prédire le risque de choc.

Pr Jean-Jacques Baudon