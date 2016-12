Dépassement d’honoraires : 2017 va coûter cher aux patients des cliniques

Paris, mercredi 28 décembre 2016. Une étude publiée dans le numéro de janvier du magazine 60 Millions de consommateurs révèle qu’un grand nombre d’actes médicaux réalisés en clinique risquent de peser lourd dans le budget des patients qui en seront l’objet. Alors que, en avril 2015, les pouvoirs publics avaient déjà plafonné les remboursements des dépassements d’honoraire par les complémentaires santé à 125 % du tarif de la Sécurité sociale dans le cadre de la réforme dite des « contrats responsables », ce plafond sera encore abaissé au 1er janvier 2017 pour se fixer désormais au taux de 100 %.

L’étude, qui s’appuie sur les données de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH), a été réalisée en partenariat avec le site web 66 Millions d’impatients, édité par le Collectif interassociatif sur la santé (CISS). Quel que soit le type d’acte pratiqué, de la chirurgie de la cataracte à l’accouchement par voie naturelle, en passant par la pose de prothèse orthopédique, les données recueillies indiquent que sur les 14,5 millions d’interventions réalisées en clinique en 2015, 4 millions ont donné lieu à un dépassement d’honoraires, contre 3,2 millions en 2011 pour 12,8 millions d’actes. Le coût moyen de chaque dépassement s’élève, en 2015, à 214 euros.

Très chères varices

Les chiffres de l’enquête sont éloquents quant au montant global des sommes en jeu et à l’augmentation qu’elles représentent. Ainsi, au total, près de 867 millions d’euros de dépassements d’honoraires ont été facturés dans les cliniques en 2015 (contre environ 70 millions d’euros dans les hôpitaux publics). Ce montant est en hausse de 30 % depuis 2011, date de la première publication de ce type de données par l’ATIH. Passant en revue dix des opérations les plus pratiquées en clinique, l’étude montre que sept d’entre elles affichent un dépassement moyen supérieur à 100 %, soit au-dessus du nouveau plafond de prise en charge des mutuelles.

C’est notamment le cas de la chirurgie des varices dont le dépassement moyen s’établit à 226 euros pour un tarif de la Sécurité sociale fixé à 167 euros, soit un dépassement de 135 % en moyenne, qui peut grimper jusqu’à 299 % dans les cas les plus élevés recensés. Troisième en termes de taux de dépassement moyen (126 %), l’opération du ligament croisé du genou récolte, quant à elle, la palme de l’acte le plus fréquemment sujet à un dépassement d’honoraires : plus de huit interventions de ce type sur dix donnent ainsi lieu à une surfacturation en clinique. L’étude montre enfin qu’il va se révéler presque impossible de se faire opérer dans certaines grandes villes sans devoir mettre la main au portefeuille.

Benoît Thelliez