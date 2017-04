Dépendance : une préoccupation partagée des candidats à la présidentielle, des réponses différentes

Paris, le jeudi 13 avril 2017 – Depuis au moins quinze ans, chaque élection présidentielle voit revenir au premier plan les interrogations concernant le financement de la dépendance. Faire face aux dépenses liées au vieillissement de la population est en effet un enjeu majeur alors que le coût de la dépendance est évalué entre « 41 et 45 milliards d’euros par an » dont 23,5 milliards assumés par la dépense publique. Une augmentation de 0,3 à 0,7 point de PIB d’ici 2040 est prévue par les experts du Conseil d’analyse économique.

Un chantier inachevé sous le quinquennat Hollande

Promettant une réforme en profondeur, François Hollande n’a pas pu parfaitement tenir tous ses engagements, en raison notamment des contraintes budgétaires. Néanmoins, des avancées importantes ont été réalisées, sous l’impulsion de la loi pour l’adaptation de la société au vieillissement. Une revalorisation de l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA) est notamment entrée en vigueur, un statut de « proche aidant » a par ailleurs été créé ouvrant le droit à un congé rémunéré (au nom du « droit au répit »). Quelques 100 000 logements ont par ailleurs été adaptés pour mieux répondre au vieillissement. Cependant, projetée, l’amélioration de l’accès aux établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) n’a pu être réalisée. Aussi les propositions des candidats sont-elles aujourd’hui attendues sur ce chantier. Tous ont mené une réflexion dans ce domaine et proposent des orientations différentes, marquées notamment par une plus ou moins grande importance accordée à la participation de l’état dans le financement de la dépendance.

Professionnaliser les aides à domicile et offrir plus de répit aux aidants pour François Fillon

François Fillon dessine ainsi les contours d’un partenariat public/privé et préconise notamment de créer un « label pour les contrats d’assurance assorti d’une incitation fiscale pour encourager le développement de l’assurance sur la base du volontariat ». Le développement des viagers et de l’épargne-autonomie est également prôné. Le candidat Les Républicains souhaite par ailleurs lancer un « plan de professionnalisation » des aides à domicile. Il invite à s’inspirer du modèle des « care managers japonais suédois ou canadiens » pour mettre en place des « moniteurs de service (…) chargés d’informer les personnes âgées et leurs familles ». Il poursuivra les efforts d’adaptation des logements au vieillissement, de même qu’il préconise de « doubler le plafond annuel du droit au répit ». Toujours pour les aidants, il suggère de « valider le congé proche aidant pour les droits à la retraite ». Enfin, il veut que l’aide aux personnes âgées soit une « priorité de l’engagement de service civique ».

Augmenter le nombre d’aides soignantes dans les EHPAD et revaloriser l’APA au menu de Benoît Hamon

Si on le voit François Fillon s’inscrit sur un certain nombre de points (adaptation de l’habitat et droit au répit en particulier) sur la même ligne que François Hollande ; il ne projette pas de poursuivre la revalorisation de l’APA. C’est au contraire le souhait de son challenger socialiste, Benoît Hamon qui promet une hausse de 30 % de cette allocation. II entend en outre consacrer un milliard d’euros à l’augmentation du nombre d’aides soignantes dans les EHPAD. Si la forte contribution de la dépense publique dans son projet le distingue de François Fillon, il le rejoint dans sa volonté de créer un « référent » pour chaque famille ou encore un numéro Vert et en ce qui concerne le renforcement du statut d’aidant. De même, il veut lui aussi poursuivre les efforts d’adaptation du logement, grâce notamment au micro-crédit à taux zéro et à un élargissement du crédit d’impôt. Il annonce en outre le lancement d’un plan « Domotique et nouvelles technologies ».

Cinquième branche de la Sécurité sociale : Marine Le Pen sur la même ligne que Nicolas Sarkozy

Marine Le Pen reprend pour sa part à son compte une idée (coûteuse) défendue par Nicolas Sarkozy lors de la campagne électorale de 2012 de créer une cinquième branche de la Sécurité sociale liée à la dépendance. Marine Le Pen qui ne croit guère aux incitations fiscales préconisées par François Fillon (dont elle rappelle que le caractère incitatif ne permet pas toujours d’atteindre l’objectif fixé), affirme que cette cinquième branche pourra être financée par la lutte contre la fraude, la fin de l’Aide médicale d’Etat (AME) ou encore par le délai de carence imposé aux étrangers en situation régulière. Concernant le soutien aux aidants, Marine Le Pen vise l’octroi d’un trimestre de retraite pour cinq trimestres consacrés à l’aide d’un proche. Elle entend développer l’innovation dans le domaine du vieillissement grâce à Fonds d’investissement public (en partenariat avec la Banque publique d’investissement). Elle souhaite que le développement des missions de services civiques permette de répondre aux besoins des personnes isolées. Elle entend enfin revaloriser le minimum vieillesse en le conditionnant à la nationalité française (ou à vingt ans de résidence dans le pays).

Dons de RTT entre collègue et hébergement intergénérationnel : les recettes d’Emmanuel Macron

La revalorisation du minium vieillesse est également une priorité du candidat d’En Marche ! (qui pour sa part ne le conditionnera pas à la nationalité française). Emmanuel Macron programme ainsi de l’augmenter d’une centaine d’euros, pour qu’il dépasse les 900 euros. Par ailleurs, Emmanuel Macron projette la création d’un service sanitaire de trois mois pour tous les étudiants en santé. Dans ce cadre, ces derniers « interviendront pour des actions de prévention, et notamment pour des actions de prévention de la dépendance ». L’ancien ministre de l’Economie entend également jouer sur la rémunération des praticiens de ville et promet de « valoriser les actions de prévention de la dépendance ». Le maintien à domicile est le second objectif du leader d’En Marche, qui souhaite faciliter le retour à domicile « via différents dispositifs » (dont le détail n’est pas encore précisé) et développer « les solutions d’hospitalisation à domicile ». L’adaptation des logements, la promotion de « l’hébergement intergénérationnel » ou encore les réseaux d’aide à la personne figurent également parmi les pistes chères à Emmanuel Macron. Enfin, il prône également un meilleur accompagnement et une plus grande formation des aidants. L’accent devrait notamment être mis sur le soutien psychologique de ces derniers. La désignation d’une « personne de confiance » lors de l’entrée en EHPAD pour faciliter les démarches est également proposée. Enfin, à l’instar de ce qui existe pour les enfants malades, Emmanuel Macron envisage de proposer le don de RTT entre collègues pour les personnes aidant une personne proche âgée.

Maisons de retraite publiques et hausse de 50 % de l’APA : l’urgence de Jean-Luc Mélenchon

Pour Jean-Luc Mélenchon, l’amélioration de la prise en charge de la dépendance passe par un engagement fort de l’état. Aussi, le leader de la France Insoumise souhaite-t-il mettre en place un « réseau public de maisons de retraite avec des tarifs harmonisés et accessibles ». Dans le cadre de ce réseau, 50 000 places supplémentaires pourraient être créés pendant la période du quinquennat. L’objectif de Jean-Luc Mélenchon, grâce entre autres à ces nouvelles places est de restreindre le reste à charge pour les personnes en établissement à moins de 500 euros. Par ailleurs, pour améliorer la qualité de vie des personnes en institution, un très important plan d’embauches est prévu: avec 100 000 nouveaux postes créés. Concernant les personnes qui peuvent rester à domicile, une augmentation plus que significative de l’Allocation pour l’autonomie (APA) est promise atteignant 50 %. Le financement de ces différentes mesures devrait résider sur l’impôt et de nouvelles cotisations. « Une journée de solidarité des riches » pourrait par exemple permettre de trouver l’argent nécessaire, tandis qu’incitations fiscales et assurances privées seront exclues de ce dispositif.

Ainsi, on le voit, le chantier de la dépendance a été l’objet d’une réflexion de la part de l’ensemble des candidats qui peuvent se rejoindre sur les diagnostics et les mesures à mettre en œuvre mais qui diffèrent significativement en ce qui concerne les méthodes de financement qui demeurent cependant un point central de cet enjeu.

Aurélie Haroche