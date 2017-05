Dépistage de la prééclampsie, on ne change rien

La prééclampsie est une maladie hypertensive relativement fréquente, concernant approximativement 4 % des grossesses aux USA. Elle peut prendre de multiples aspects et avoir des conséquences sévères, tant pour la mère que l’enfant. Elle est définie par la survenue d’une hypertension artérielle de novo, après la 20e semaine de gestation, associée à une protéinurie et/ou des signes de défaillance viscérale. Il s’agit de la seconde cause de mortalité maternelle à travers le monde.

Dans un précédent rapport, l’US Preventive Services Task Force (USPSTF) avait recommandé, (avec un bon niveau de preuve) la surveillance de la pression artérielle (PA) chez la femme enceinte pour le dépistage de la prééclampsie et noté que le recherche de la protéinurie par bandelettes urinaires était, quant à elle, de faible valeur. Dans une publication récente, l’USPSTF confirme l’intérêt du dépistage de la prééclampsie par des mesures itératives de PA durant la grossesse (recommandation B). Avec un niveau de preuves satisfaisant, elle souligne que la mise en œuvre d’un traitement adapté aboutit à des résultats substantiels, réduisant la morbimortalité maternelle et infantile. Les preuves manquent par contre pour quantifier l’apport d’outils prédictifs de risque (cliniques, marqueurs sériques ou encore index de pulsatilité utérine). Avec un bon niveau de preuves, elle affirme que les potentiels effets secondaires du dépistage voire du traitement de la prééclampsie sont faibles ou très faibles en regard de son efficacité.

Toutes les femmes enceintes sont à risque mais certaines plus que d’autres…

Toutes les femmes enceintes sont à risque de prééclampsie et doivent donc être dépistées par surveillance itérative de la PA. Certaines situations sont à plus haut risque : antécédents d’éclampsie ou de prééclampsie, notamment de survenue précoce, de pathologie obstétricale, comorbidités telles que diabète de type 1 ou 2, diabète gestationnel, hypertension chronique, insuffisance rénale, maladie auto-immune, grossesse multiple…L’ obésité, une origine afro-américaine, un statut socio-économique bas, un âge maternel avancé constituent également des facteurs de risque de prééclampsie. A titre d’exemple, aux USA, les femmes d’origine afro-américaine ont un taux de létalité 3 fois supérieur à celui des femmes blanches, de l’ordre de 73,5 vs 27,4/100 000. En pratique, la mesure de la PA est donc l’outil de dépistage essentiel. Elle doit être effectuée dans de bonnes conditions : par méthode sphingomanométrique, après 5 minutes de repos, en position assise, jambes non croisées et le dos soutenu. Le bras doit être positionné à hauteur de l’oreillette droite et le brassard doit avoir une circonférence adaptée, éventuellement supérieure à 33 cm en cas d’ obésité. La prise ne PA ne doit pas non plus être réalisée en décubitus latéral gauche car cette position tend à minorer les chiffres tensionnels.

Dépistage par des mesures itératives de la PA mais pas sur une recherche isolée de protéinurie

Contrairement à la mesure de la PA, la recherche isolée d’une protéinurie n’est pas un bonne méthode de dépistage de la prééclampsie, même si elle reste un de ses critères diagnostiques essentiels. De fait, au plan diagnostique, ces derniers ont été récemment reprécisés. Ils incluent la découverte de chiffres tensionnels élevés, égaux ou supérieurs à 140/90 mm Hg, à 2 reprises et à, au moins, 4 heures d’intervalle, après 20 semaines de gestation. Elle doit s’associer à la présence d’une protéinurie (> 300 mg/dL sur 24 heures, ou rapport protéinurie sur créatinurie > 0,3 mg/ mmol ou encore présence d’au moins une croix à la bandelette urinaire en cas d’analyse quantitative non disponible) ou, en son absence, à l’apparition d’une thrombocytopénie, d’une insuffisance rénale, d’une altération des fonctions hépatiques, d’un œdème pulmonaire ou d’une symptomatologie cérébrale et/ ou visuelle.

La prise en charge thérapeutique inclut alors une surveillance maternelle et fœtale rapprochée, le recours à des drogues anti hypertensives et au sulfate de magnésium. L’USPSTF recommande également, à titre préventif, chez les femmes à haut risque, la prise quotidienne de 81 mg d’aspirine, à partir de la 12e semaine de grossesse.

A ce jour, la physiopathologie de la prééclampsie reste complexe. Des travaux complémentaires sont nécessaires tout comme la mise au point d’outils de dépistage adaptés ou encore des études de population ciblées. De nouveaux marqueurs pourraient s’avérer très utiles, tout comme des algorithmes de dépistage.

Physiopathologie complexe pour une pathologie fréquente

En résumé, la prééclampsie est un syndrome complexe, défini par la survenue brutale d’une hypertension artérielle au-delà de la 20e semaine de gestation. Une protéinurie est fréquente mais inconstante et le diagnostic reste possible en son absence, quand des signes d’atteinte viscérale sont présents. La prééclampsie est un syndrome inflammatoire multi systémique dont l’étiologie et l’histoire naturelle restent imprécises et qui inclut de multiples sous types. On peut faire l’hypothèsed’une formation anormale des artères utérines durant le développement placentaire, qui conduit à une augmentation du stress oxydatif et à une réponse maternelle inflammatoire. Cette affection est fréquente, compliquant 2 à 8 % des grossesses à travers le monde et responsable, avec l’éclampsie avérée, d’environ 9 % des décès maternels aux USA. On estime que 1 à 2 % des prééclampsies vont évoluer vers l’éclampsie vraie, cause de lésions cérébrales, de crises convulsives, de décollement placentaire, de coagulopathie de consommation…Sur le plan néonatal, la prééclampsie expose à un risque de retard de croissance intrautérin, d’oligoamnios, d’avortement ou de mort néonatale…La délivrance rapide du fœtus est le seul traitement définitif mais est la principale cause, également, aux USA, de prématurité et de petit poids de naissance.

Ainsi donc, l’USPSTF confirme- t- elle sa recommandation de 1996 d’un dépistage précoce de la prééclampsie basé sur la surveillance de la PA chez toutes les femmes enceintes, lors de la première visite puis régulièrement (recommandation B). Par contre, elle n’a pu retrouver que des preuves variées et limitées à propos des tests urinaires de dépistage de la protéinurie, sans pouvoir s’appuyer sur une méta analyse du fait de la forte hétérogénéité clinique et statistique des travaux publiés. A partir de 11 études toutefois, la sensibilité du rapport protéinurie sur créatinurie se situerait entre 0,65 et 0,96 (I2= 80,5 %) et sa spécificité entre 0,49 et 1,00 (I2= 91,8 %). Dans l’ensemble, les tests urinaires automatisés affichent de meilleures performances que les tests manuels. L’USPSTF a par ailleurs dénombré jusqu’ à 16 modèles multivariables de prédiction du risque d’éclampsie, avec pour certains une discrimination satisfaisante mais, pour tous, une faible valeur prédictive. Au plan thérapeutique, l’USPSTF n’ a pas retrouvé d’études récentes confirmant l’efficacité du dépistage mais signale l’essai Magpie (n = 10 141 participantes) dans lequel l’ administration de sulfate de magnésium a réduit considérablement le risque de passage à une éclampsie vraie et de décollement placentaire et rappelle l’essai HYPITAT qui a amplement démontré que la délivrance immédiate réduit notablement le risque de complications maternelles, après la 38e semaine de gestation. De plus, il apparaît, avec un bon niveau de preuves que les risques du dépistage et du traitement sont modérés.

Ainsi, actualisant les précédentes recommandations de 1996, l’USPSTF confirme que le dépistage de la prééclampsie passe par de mesures itératives de la PA durant la grossesse et qu’il entraine un bénéfice substantiel, tant pour la mère que pour l’enfant, sans effets secondaires sévères. Ces recommandations rejoignent celles d’autres sociétés savantes à travers le monde.

Dr Pierre Margent