Dépistage du cancer de la prostate sous inhibiteurs de la 5-α réductase, le rendement n’est pas meilleur…

Pas davantage de cancers à haut risque dépistés

Le dépistage du cancer de la prostate (KP) par le dosage de l’antigène spécifique de la prostate (PSA) a beaucoup réduit la mortalité, mais au prix de sur-diagnostics et donc de traitements inappropriés. De plus, il y a de faux positifs. Pour améliorer ce dépistage, on a ciblé des groupes à haut risque de KP agressif.Les inhibiteurs de la 5-réductase (I5R), finastéride et dutastéride, réduisent le volume de la prostate et le taux de PSA et sont utilisés dans le traitement de l’hypertrophie bénigne de la prostate. Ils réduiraient l’incidence des KP tout en sélectionnant ceux de haut grade.Une étude finnoise a cherché à vérifier les performances du PSA pour la détection de KP chez les hommes sous I5R.Leur cohorte a regroupé 80 144 hommes entre 55 et 67 ans au moment de leur entrée dans l’étude, et réputés sans KP. Par tirage au sort, 31 866 hommes ont figuré dans le bras dépistage (D) et 48 278 dans le bras témoin (T).Les sujets D ont été convoqués tous les 4 ans (jusqu’à 71 ans) pour un dosage de PSA. Si celui-ci était ≥ 4 ng/ml, ils bénéficiaient d’un toucher rectal (TR), d’une échographie endo-rectale et d’une biopsie de prostate (BP). Ceux dont le PSA était entre 3 et 4 ng/ml avaient un TR et une évaluation du rapport PSA libre/PSA total, dont l’anomalie les mettait dans le même cas que ceux au PSA ≥ 4 ng/ml.En cas de KP avéré, on a distingué ceux à bas risque (score de Gleason ≤ 6) et les autres, à risque moyen ou élevé. On a tenu compte aussi du stade TNM. Le suivi a commencé à la date de randomisation et a duré jusqu'au premier évènement survenu : mort, émigration hors de la Finlande ou 31 décembre 2014.Des données sur la prise d’IR5 ont pu être obtenues chez 78 615 hommes (97,7 %).Au total, 9 316 hommes (12 %) ont pris des IR5 (GI) et 88 % non (GNI). On a trouvé 10,6 % de PSA anormaux chez les GI4,7 % chez les GNI (p < 0,001). En revanche, le nombre de KP et de décès par KP était voisin dans les 2 groupes.On a dépisté plus de KP à bas risque chez les GNI, mais il n’y a pas de différence pour les KP à haut risque. Si le dépistage a réduit la mortalité chez les GNI, l’effet est plus discret chez les GI. Au total, le dépistage du PSA a permis de détecter plus de KP chez les hommes non traités par les IR5.Le dépistage par le dosage du PSA chez les patients sous inhibiteurs de la 5-α réductase n’améliore pas la détection des cancers à haut risque ou métastatique ni ne diminue la mortalité.

Dr Jean-Fred Warlin