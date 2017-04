Dépistage du cancer du sein : la réforme attendue n’aura probablement pas lieu

Paris, le vendredi 7 avril 2017 – Le gouvernement a lancé l’année dernière une vaste concertation sur le dépistage organisé et systématisé du cancer du sein dont l’efficacité en termes de réduction de la mortalité est remise en question, tandis que les problèmes soulevés par les sur-diagnostics et les sur-traitements ne peuvent être éludés. Le Comité d’orientation qui a rendu ses conclusions en octobre dernier s’est montré clair sur la nécessité d’une refonte en profondeur du dispositif, offrant une place plus importante à l’information éclairée des femmes. « L’information incitant les femmes à participer au dépistage organisé (DO) est souvent incomplète concernant la balance bénéfices/risques. Elle ne rend pas compte (…) des doutes existants et ne permet pas une prise de décision en toute connaissance de cause » remarquait en effet le comité. « Des outils d’aide à la décision doivent être élaborés pour donner aux femmes les moyens de faire leur choix, c'est-à-dire accepter ou refuser l’invitation à participer au dépistage » insistait-il.

Impliquer davantage les médecins et gynécologues traitants

Ces conclusions ont été reçues avec un certain malaise par le ministère de la Santé et l’Institut national du cancer (InCA). Dès la remise du rapport, il apparaissait que l’InCA n’avait pas la volonté de s’emparer de manière frontale de ces recommandations. Les premières annonces faites par le ministre de la Santé en matière de lutte contre le cancer du sein depuis la fin de la concertation confirment que le gouvernement ne s’engagera pas sur la voie d’une refonte profonde du dispositif. Le ministre de la Santé a en effet annoncé la création de deux consultations dédiées aux femmes, prises en charge à 100 %, destinées pour la première, à l’âge de 25 ans, à la « prévention de tous les cancers » et pour la seconde, à 50 ans, à accompagner les femmes invitées parallèlement à réaliser une mammographie. Cette intervention des gynécologues et médecins traitants dans le processus du dépistage répond à une critique régulièrement faite à l’encontre du programme officiel. La déconnexion entre l’entourage médical habituel de la femme et l’invitation reçue lors de son 50ème anniversaire ne permet pas d’atteindre un taux de participation satisfaisant (la préférence de certaines femmes pour un système non balisé s’observait par ailleurs dans l’importance du dépistage individuel). On peut également supposer que cette consultation auprès de son gynécologue ou médecin généraliste permettra à ces derniers de délivrer une information plus objective sur les enjeux individuels et collectifs du dépistage. Cependant, cet aspect n’est pas abordé par le communiqué de presse du ministre.

Echographie sans dépassements

D’une manière générale, ce dernier se garde bien de faire écho aux réserves avancées par les membres du Comité d’orientation et par un grand nombre de spécialistes sur les limites du dépistage systématisé. On constate d’ailleurs que le ministère se détache des conclusions du Comité d'orientation en annonçant que l’échographie complémentaire devra toujours être réalisée sans dépassements d’honoraires. Si l’INCA s’est souvent déclaré favorable à cette mesure, le Comité d’orientation avait pour sa part remarqué que la prise en charge à 100 % pouvait être discutée : « N’entraînerait-elle pas une dérive consistant à la systématiser, alors que cet acte complémentaire n’est nécessaire que dans certains cas bien précis ? » s’interrogeait le rapport. Un élément qui ne semble pas avoir été pris en considération par le ministère de la Santé.

Aurélie Haroche