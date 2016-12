Dépistage du diabète gestationnel en Finlande : changement de stratégie

En Finlande, le diagnostic du diabète gestationnel se fait par le test OMS : charge glucidique de 75 grammes avec glycémie à T0, T1 (à une heure) et T2 (à deux heures).

Avant 2008, le dépistage était réservé aux femmes présentant au moins un des facteurs de risque suivants : une glycosurie, un IMC ≥ 25 kg/m2, un âge de 40 ans ou plus, un antécédent de macrosomie ou de diabète gestationnel, ou un antécédent familial au premier degré de diabète sucré.

En 2008, il a été recommandé de prescrire le test de dépistage à toutes les femmes entre 24 et 28 semaines d'aménorrhée, sauf chez celles "à très bas risque" : femme de moins de 25 ans, avec un IMC entre 18,5 et 25, sans aucun antécédent familial aux premier et second degrés.

Les auteurs finlandais ont évalué les changements dans l'issue des grossesses après la mise en œuvre de ces nouvelles recommandations nationales concernant le diabète gestationnel.

En se basant sur le registre national des naissances et sur les comptes rendus d'hospitalisation, ils ont comparé les naissances de singletons : 34 794 naissances pour la période 2006-2008 et 36 488 naissances pour les années 2010-2012.

Plus d'épreuves de dépistage… mais pas d'amélioration des résultats

En 2006-2008, 29,6 % des femmes ont eu un test de tolérance glucidique, alors qu'elles étaient 59,7 % en 2010-2012. La prévalence du diabète gestationnel a augmenté de 7,2 % à 11,3 %. Cette augmentation était particulièrement nette chez les obèses (IMC > 30 kg/m2), passant de 30,0 % à 34,7 % ; p < 0,001. La proportion de femmes traitées par insuline n'a pas été modifiée (12,5 % vs 12,3 %, p = 0,70).

Les changements les plus nets pour les femmes souffrant de diabète gestationnel concernaient le nombre de déclenchements (27,2 % vs 33,0 %, p < 0,001), l'utilisation de l'ocytocine (19,5 % vs 40,0 %, p < 0,001) et la réduction du poids de naissance du bébé (moyenne ± SD : 3 647 ± 575 g vs 3 567 ± 575 g). Les nouveau-nés étaient moins souvent admis en soins intensifs et souffraient moins d'asphyxie périnatale, tant pour le groupe diabète que pour le groupe des non diabétiques. Dans le groupe des femmes diabétiques, on a observé le même taux de césariennes (26,5 % vs 25,4 %, p = 0,31), de réanimations néonatales (2,6 % vs 2,0 %, p = 0,12) et la même mortalité périnatale (0,12 % vs 0,31 %, p = 0,11). En revanche, le nombre de cas d'hypoglycémies s'est accru (2,3 % vs 5,2 %, p < 0,001).

Les auteurs constatent que la fréquence du dépistage du diabète gestationnel a à la suite des nouvelles recommandations, mais que ce dépistage plus étendu n'a pas globalement amélioré l'issue des grossesses. Au contraire, il a généré beaucoup d'angoisse chez les parturientes, multiplié le recours aux services de santé, augmenté le nombre de dosages de glycémie chez les nouveau-nés. De plus, les conséquences économiques ne peuvent être occultées.

En 2015, de nouvelles recommandations ont été publiées en Finlande, limitant la recherche du diabète gestationnel aux femmes présentant au moins un des facteurs de risque suivants : IMC > 30, antécédent de nouveau-né macrosome, antécédents familiaux de diabète, appartenance à une minorité ethnique avec une forte prévalence de diabète.

Attendons donc la prochaine étude comparative…

Dr Charles Vangeenderhuysen