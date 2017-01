Dépister l’hépatite C dans la population entière des Etats-Unis serait économique

Dépister systématiquement l’hépatite C à l’échelle de toute la population des Etats-Unis aurait un intérêt non seulement en termes de santé, mais aussi d’un point de vue économique. Selon une modélisation, le dépistage de la population entière s’avère plus efficace que le dépistage par classes d’âges et que le dépistage basé sur le risque, et pourrait générer des économies allant de 6,78 milliards de dollars par rapport au dépistage par classes d’âge à 24,8 milliards de dollars par rapport au dépistage selon les risques. Il s’agit là d’une nouvelle donnée, conséquence de l’arrivée de thérapies qui permettent d’obtenir des taux de réponses virologiques allant jusqu’à 98 %.

Références

Younossi ZM et coll.: In The Era of Highly Effective Direct Acting Anti-Viral

Agents, Screening The Entire United States Population for Hepatitis C is Cost Effective

The AASLD Liver Meeting (Boston): 11-15 novembre 2016.