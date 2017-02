Dépression et immunité: une unité nosologique à (re)considérer

Le stress et l’activation de l’axe hypothalamo-hypohyso-surrénalien observée en cas de dépression ont des conséquences sur l’immunité. Inversement, la dépression peut être la conséquence d’un trouble immunitaire. Explorant l’hypothèse d’une unité fonctionnelle dépression-immunité comme une zone tampon entre stimuli extérieurs, mécanismes de défense et déterminants internes, une équipe belge menée par le Pr Nicolas Zdanowicz (Mont-Godinne, UCL) a suivi 549 patients atteints d’un épisode dépressif majeur dans une étude ouverte. Outre un questionnaire sociodémographique, les patients ont complété l’échelle de dépression de Beck, l’inventaire de coping de Folkmans et l’échelle de relation familiale d’Olson. Enfin, les différents sous-types de lymphocytes ont été identifiés.

La conclusion des auteurs est que s’il existe bien des liens entre immunité et dépression, la dynamique familiale, les mécanismes de coping et le genre sont d’autres facteurs à intégrer. En bref, tout semble se passer comme si des évènements extérieurs (la dynamique familiale), la façon de gérer les évènements extérieurs (les mécanismes de coping) ou des déterminants plus internes (comme le genre) influencent dans des directions diverses une unité dépression-immunité, ces facteurs jouant tantôt plus sur le volet thymique, tantôt plus sur le volet immunitaire.

Dr Dominique-Jean Bouilliez