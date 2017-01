Dermatite atopique : traitements d’aujourd’hui et de demain

D. C.

D’après la communication de Thomas Luger (Münster, Allemagne) au cours d’un séminaire sur la dermatite atopique

La dermatite atopique est une maladie inflammatoire chronique de la peau qui touche près d’un enfant sur cinq. Elle évolue par poussées et elle peut être responsable d’une altération de la qualité de vie. Les progrès accomplis dans la compréhension de la physiopathologie de la maladie ont ouvert des pistes thérapeutiques, qui, en complément des traitements validés depuis longtemps, devraient permettre d’améliorer la vie quotidienne des patients.

L’altération de la barrière cutanée participe à la survenue de la dermatite atopique. L’utilisation d’émollients pour protéger l’intégrité de cette fonction barrière peut-elle prévenir la maladie ? Deux études, l’une japonaise et l’autre anglo-saxonne, ont montré que l’application quotidienne d’une crème émolliente chez les nouveau-nés, dont les parents ou un membre de la fratrie présentaient une DA, réduisait l’incidence de la dermatose de moitié au bout de 6 mois (dans l’étude anglo-saxonne) et de 32 % au bout de 32 semaines (dans l’étude japonaise). Ce traitement basique serait donc une façon simple et peu coûteuse de diminuer le risque de DA et son évolution(1,2).

Au-delà des soins hydratants et apaisants, Thomas Luger (Münster) a souligné l’importance du traitement de fond chez l’enfant. Les anti-H1 n’ont pas de place dans la DA. Le traitement repose sur les dermocorticoïdes topiques (DC), notamment en cas de poussées et les inhibiteurs de la calcineurine topiques (tacrolimus 0,03 % et 0,1 % pommade/pimecrolimus 1 % crème). Ces derniers sont efficaces et bien tolérés chez l’adulte et chez l’enfant. Ils peuvent être utilisés au long cours. Un traitement de fond par tacro-limus 0,1 % pommade, 2 fois par semaine chez 183 adultes et 166 enfants atteints de DA modérée à sévère, a réduit significativement le nombre de poussées et allongé l’intervalle libre entre 2 poussées par rapport au seul traitement des poussées (p < 0,001) (3).

De même, le pimecrolimus 1 % crème a été comparé à un DC d’activité légère à modérée, dans une vaste étude ayant enrôlé près de 2 500 enfants (âgés de 3 à 12 mois à l’inclusion) suivis 5 ans. Au terme de l’étude, les deux traitements ont eu la même efficacité, avec une amélioration rapide des lésions : 50 % des patients avaient atteint l’objectif (lésions blanchies ou presque blanchies) à 3 semaines et 85 % ou 95 % à 5 ans. La tolérance était bonne dans les 2 groupes (absence d’augmentation du risque de lymphome) (4). Les inhibiteurs de la calcineurine sont des traitements efficaces et sûrs qui peuvent être utilisés en première intention et au long cours chez le nourrisson et chez l’enfant avec une DA légère ou modérée.

Les molécules en développement

À côté des DC et des inhibiteurs de la calcineurine qui ont fait la preuve de leur intérêt, un certain nombre d’approches thérapeutiques nouvelles sont en cours de développement dans la DA, qu’il s’agisse de petites molécules, topiques ou systémiques ou de biothérapies. L’inhibition de la PDE4 diminue les cytokines pro-inflammatoires et augmente les cytokines antiinflammatoires. Le crisoborole 2 % pommade est un inhibiteur de la PDE4 qui a été comparé à un placebo (véhicule), chez 1 500 patients âgés de plus de 2 ans avec une DA légère ou modérée. Au terme des 28 jours de l’étude (dont les résultats ont été présentés par Marc Lebwohl à l’EADV en 2015), le crisoborole (2 applications par jour) a été significativement plus efficace que le placebo sur les lésions d’eczéma et sur le prurit, avec un début d’action rapide.



Une douleur sur le site d’application a parfois été rapportée. Par ailleurs, de nombreuses molécules sont essayées avec plus ou moins de succès dans les formes sévères de DA : antagoniste de NK1R, antagonistes des récepteurs H4 récepteurs, biothérapies (anticorps IgE, anticorps IL-12/23, anticorps des récepteurs IL-4/IL-13, anticorps IL-13 et anticorps IL-31). Les antagonistes de NK1R (récepteur de la neurokinine) – aprepitant, tradipitant, serlopitant – semblent être intéressants pour leur action sur le prurit et l’inflammation, comme le laissent supposer les tout premiers résultats versus placebo.

Parmi les biothérapies potentiellement intéressantes dans la DA, les anti-IgE (omalizumab), les anti-IL-5 (mepolizumab), les inhibiteurs TNF (étanercept, adalimumab, infliximab) ont montré une faible efficacité. Les anti-IL- 6R (tocilizumab) et les anti-CD20 (rituximab), testés dans des essais ouverts ou de petites séries, ne bénéficient que de données préliminaires. D’autres biothérapies en cours d’évaluation dans des essais cliniques contrôlés sont potentiellement intéressantes ; tel est le cas des anti-IL-4/IL-13 R (dupilumab), des anti-IL-12/23 (ustekinumab), des anti-IL-13 (tralokinumab, lebrikizumab), des anti-IL-22 (ILV-094), des anti-IL- 31 (BMS-981164), anti-IL-31R (CIM331), anti-TSLP (MK-8226, AMG 157)(5).

Le dupilumab est le premier anticorps monoclonal anti-IL-4/IL- 13R à avoir montré son efficacité dans des études prospectives contrôlées conduites chez des patients avec une DA : en monothérapie (étude de 12 semaines) ou associé à un DC (étude 4 semaines). Au terme des 12 semaines de l’essai dupilumab monothérapie, 85 % de patients du groupe biothérapie versus 35 % du groupe placebo, ont eu une réduction de 50 % de l’EASI ; 61,8 % vs 14,8% ont obtenu un EASI-75 (p < 0,0001) ; 40 % des patients du groupe dupilumab versus7 % du groupe contrôle avaient des lésions blanchies ou presque blanchies selon les investigateurs (p < 0,001) ; le score de prurit avait diminué de 55,7 % dans le groupe principe actif versus 15,1 % chez les témoins (p < 0,001). Dans l’essai évaluant le traitement combiné, dupilumab + DC versus placebo + DC, 100 % des patients du groupe dupilumab contre 50 % du groupe placebo avaient atteint le critère de EASI- 50 (p = 0,002). Les patients du groupe dupilumab + DC avaient utilisé moitié moins de DC que ceux du groupe DC + placebo (p = 0,16).

Les infections cutanées ont été plus nombreuses dans le groupe placebo ; les rhinopharyngites et les maux de tête étaient plus fréquents dans le groupe dupilumab. Les patients du groupe dupilumab ont été améliorés plus rapidement que ceux du groupe placebo(6). La richesse de la recherche thérapeutique dans le domaine de la DA (bien plus récente que celle dans le psoriasis) laisse espérer un meilleur contrôle de la maladie dans les années à venir, notamment dans les formes sévères et invalidantes.



Références

1. Simpson EL et al. J Allergy Clin Immunol 2014 ; 134 : 818-23.

2. Horimukai K et al. J Allergy Clin Immunol 2014 ; 134 : 824-30.

3. Reitamo S et al. J Dermatolog Treat 2010 ; 21 : 34-44.

4.Sigurgeirsson Bet al. Pediatrics 2015 ; 135(4) : 597-606.

5.Werfel T et al. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2015 ; 15 : 446.

6. Beck LA. N Engl J Med 2014 ; Jul 10 ; 371(2) : 130-9.